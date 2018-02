Kim Cattrall llama "hipócrita" a Sarah Jessica Parker tras recibir su pésme

11 feb 2018

La amistad entre las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' es completamente inexistente. Kim Cattrall ha enviando un contundente mensaje a la que fuera su compañera de reparto para dejar claro que no son amigas.

Sarah Jessica Parker empleó las redes sociales para dar el pésame a a Kim Cattrall por el fallecimiento de su hermano, que fue hallado muerto hace unos días. "Queredísima Kim, mi amor y mis condolencias a ti y a los tuyos. Buen viaje a tu querido hermano. Besos", escribió la actriz para presentar sus condolencias a Cattrall. Lo que no esperaba es la respuesta que iba a recibir.

El mensaje de Parker parece haber empeorado su relacion con Kim, que no dudó en escribir un durísimo mensaje en su cuenta de Instagram dirigido a la protagonista de 'Sexo en Nueva York'. "Mi madre me preguntó hoy, ¿cuándo @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz?'. Tu continuo contacto es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras encontes y ahora. Déjame dejar esto MUY claro. (Si no lo he hecho ya) No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de "chica buena", afirmó Cattrall.

La contundencia del mensaje de Kim definitivamente deja claro que un reencuentro entre la pandilla de chicas de 'Sexo en Nueva York' definitivamente, no tendrá lugar.

