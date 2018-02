Julia Otero cuenta que recibió amenazas de muerte

12 feb 2018

Decir lo que una piensa puede traer problemas. De eso sabe bastante la periodista Julia Otero, que siempre se ha posicionado, sin importarle las consecuencias que le pudiera traer. Este fin de semana, en 'La Sexta noche', conceció una entrevista a Iñaki López en la que confesó algunas de esas consecuencias desagradables.

Por ejemplo, las amenazas de muerte a las que ha tenido que hacer frente a lo largo de su carrera por parte de la gente que no piensa como ella. "Todo tiene una frontera. En mi caso, me han llegado a enviar una bala con una pistola a través del buzón de mi programa en Twitter. He recibido todo tipo de amenazas", relató.

Y, a continuación, apostilló que era un capítulo que no había contado nunca en su casa, que su familia se estaba enternado en ese momento. "Esto de la bala y de la pistola en mi casa no lo saben, se están enterando ahora. Vi que era una cuenta anónima, entré a verla, vi que tipo de individuo era y pensé, bueno, una persona frustrada, con mucha amargura, da igual".

Otero explicaba, además, que hay cuentas en las redes sociales que están hechas, expresamente, para atacar a los personajes y realizar estas prácticas que son perseguidas por la Justicia. Aunque, a la propia Julia, le gustaría que se fuese más duros con ellos.

Ponñia un ejemplo:" Hay cosas que nos dicen solo a las mujeres. Hay un perfil determinado de indeseables que siempre tienen la misma palabra en la boca para ponerla en un tuit. Hay que intentar que eso importe menos y pasada una frontera, actuar legalmente. Sobre todo si te amenazan o propagan una mentira que hace daño a tu reputación o a tu familia".

