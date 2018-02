Palomo Spain: "Nadie se imagina lo serio que soy trabajando"

12 feb 2018

Tiene 25 años, y lleva solo dos con su marca de ropa, pero Alejandro Palomo, el hombre que hay detrás de Palomo Spain, puede decir que su carrera está resultando meteórica.

En estos 24 meses le ha dado tiempo a desfilar en MBFWM y a abrir la pasarela masculina de París de esta temporada. Ahora se estrena como jurado en la televisión, porque él será, junto a Lorenzo Caprile y María Escoté, el encargado de valorar el trabajo de los concursantes de 'Maestros de la Costura', el nuevo 'talent' de TVE.

Corazón ¿Cómo ha sido la experiencia de verse ante las cámaras?

Palomo Spain Pues la verdad es que, contra todo pronóstico, me ha fascinado. Yo entré un poco nervioso por ver lo que iba a pasar, ver que era esta historia nueva en la que me estaba metiendo, pero la verdad es que casi desde el primer día sentí una confianza tremenda en el equipo y un cariño tremendo por mis compañeros, María Escoté y Lorenzo Caprile. Poco a poco hemos ido creando una familia. Lo hemos pasado de maravilla. Ha sido una experiencia cuanto menos enriquecedora y súper inspiradora.

C. Es, como quien dice un desconocido para el gran público pero en los círculos de la moda su nombre es más que conocido. ¿Qué vamos a descubrir de usted en televisión?

P.S. Yo creo que lo serie que soy a la hora de trabajar. Nadie se espera eso de mí. Cuando la prensa viene a mis desfiles, y ven cuando estoy trabajando se sorprenden de lo preciso y de lo serio que soy a la hora de dar órdenes y de mostrar mi opinión. Soy tajante cuando algo no me gusta.

C. ¿Qué aprenderán los espectadores?

P.S. Vais a aprender a valorar la cultura de la moda, y sobretodo vas a aprender a valorar el oficio y lo que hay detrás de lo que nos compramos. Estamos acostumbrados a comprar la ropa sin darle valor alguno. Ahora es barata y se puede hacer de una forma muy fácil, pero nunca nos paramos a apreciar lo que hay detrás: el trabajo y el oficio tan difícil y tan laborioso. Entonces yo creo que vamos a apreciar a toda esa cultura que rodea la moda. Nosotros queremos poner en valor el oficio que hay detrás.

C. ¿Cómo se compaginan diez semanas de rodaje intensivo con un desfile en Madrid y con abrir la pasarela en París?

P.S. No lo sé. Si alguna vez me puedo sentir orgulloso de mi trabajo, es esta, porque cuando me lo plantearon todo esto pensé que era una locura tremenda y que no iba a poder con todo. Pero al final he conseguido sacar una colección de la que me siento súper orgulloso, que me encanta y que me parece muy acertada para el momento. Hemos hecho el desfile en París, luego en Madrid y no hemos parado de rodar ni un segundo, pero lo hemos logrado trabajando. Los días que no grabábamos cogía el AVE, me iba a mi taller de Posada… y gracias a esto hemos aprendido a tomar decisiones muy tajantemente, muy directamente.

C. Escuchándole nadie caería en la cuenta de que tiene solo 25 años. Y ha llegado hasta este punto...

P.S. Me siento muy afortunado, esto es algo precioso. Pero yo lo he tenido muy claro siempre; hemos ido hacia donde he querido ir. Yo he trabajado desde joven. Ya no en moda, sino en cualquier cosa, así que sabía lo que era el trabajo duro. Sé que llevo muchos años trabajando y ahora quería hacerlo en lo mío y he tenido la suerte de empezar y proponer una cosa que ha llegado a la gente y ha emocionado. Hay mucha gente que se ha que se ha identificado con el mensaje y mira, hemos llegado hasta aquí.

C. ¿Cómo ha sido desfilar en París?

P.S. Fue un auténtico gustazo. Es la segunda vez que lo hacíamos, pero la primera vez dentro del calendario, acogidos por la Federación de la moda francesa y ser el primer desfile de la semana de la moda ha sido un premio de la vida. Además, todo cuatro días después de terminar el rodaje de maestros de la costura, así que era todo un estrés. Pero llegar allí y ver que todo pasó, que tu marca ha alcanzado la magnitud que esperas.

C. Diseña para hombres, pero parece que las mujeres son las que más se están acercando a sus prendas ¿Cómo recibe esa aceptación?

P.S. Yo lo recibo con naturalidad y feliz. Que la gente se identifique con mi ropa, le guste y se la quiera poner me hace feliz. Y aunque sí que públicamente son chicas las que se lo ponen, tengo que decir que la mayoría, el 90% de los compradores que tengo online, son chicos. Además, en el 50% de las tiendas en las que vendo internacionalmente lo hacen tanto para chico como para chica, incluso en 'department stores', que son una zona sin género.

C. ¿Se pone alguna meta después de dos años llenos de triunfos?

P.S. Soy muy ambicioso. Quiero llegar mucho más lejos en mi carrera. Todavía no tengo una firma establecida que sea rentable económicamente. Eso es un trabajo de muchos años. No se puede conseguir todo en poco tiempo, por mucho éxito que parezca que tenga. Construir una empresa con un crecimiento estable, con una cadena de producción y con unos ingresos fijos es muy difícil, pero en ello estamos y eso es lo que queremos conseguir este año. Y tengo muchísimos sueños. Quiero entrar en alguna casa internacional, ponerme de creativo y llevarla a otro momento… Hay muchas cosas que quiero hacer.

