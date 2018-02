El encuentro entre Cristina Castaño y Froilán

13 feb 2018

Cristina Castaño ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una nueva instantánea, en la que aparece junto al sobrino mayor del rey Felipe VI, Froilán. Una publicación en la que la actriz agradece a los más de 4.200.000 telespectadores de la serie 'Cuerpo de élite', en la que da vida a una boina verde llamada Elena Rodríguez, su gran apoyo durante el capítulo del pasado martes.

Una instantánea en la que Cristina Castaño escribe: "He aquí una prueba de cómo me gusta prepararme los personajes. Puro método. Este guiño no lo entenderá todo el mundo. Sólo los 4.200.000 espectadores que vieron el primer capítulo de 'Cuerpo de Élite'. Gracias. Por cierto, Froilán, el de verdad, un encanto conmigo".

Publicación que solo entenderán los que ya hayan visto el primer capítulo de la serie, en el que el grupo de agentes tiene que rescatar al sobrino del rey, de lo que ellos creen que es un secuestro.

Está claro que la actriz está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, con un próximo estreno que tendrá lugar el 2 de marzo, con la película 'Sin Rodeos'. Un gran momento en la vida de Cristina Castaño, que también nos demostró en los Goya, con su contundente discurso.

