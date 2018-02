Tamara Gorro pide respeto en Instagram para Ezequiel

13 feb 2018

Tamara Gorro se ha pronunciado de nuevo en las redes sociales, pero esta vez para defender a su marido el futbolista Ezequiel Garay. Y es que el jugador del Valencia ha recibido numerosas críticas tras un desagradable incidente que tuvo lugar en el partido contra el Barça, donde finalmente acabó lesionado. Y en el que el futbolista tuvo que ser atendido y sacado en camilla.

La colaboradora no dudó en pedir a través de su 'stories', respeto para su marido: "El deporte es para disfrutarlo, vivirlo y sentirlo. No para alegrarse por el mal de nadie. Personalmente me da ASCO este tipo de personas. Da igual el equipo o la competición, prevalece la salud y quien no lo comparte no merece mi respeto. Así lo siento y así lo digo. Y sí, estoy muy orgullosa de ti Ezequiel, porque sin estar recuperado al 100% prefieres dar todo de ti. Te aplaudo a ti y a tu equipo por llegar a donde habéis llegado", escribía Tamara en su Instagram.

Stories de Tamara Gorro en el que pide respeto para su marido. pinit

Unas palabras que seguro habrán animado al jugador en estos momentos complicados.

