La declaración de amor de Cepeda a Aitana por San Valentín

14 feb 2018

Los concursantes de 'OT' brillaban ayer con luz propia en la fiesta que ha puesto el broche final al programa. En plena madrugada del día de San Valentín parece que el amor ha contagiado a algunos de sus concursantes y no solo a Alfred y Amaia, sino que también ha repercutido entre Cepeda y Aitana.

Los dos concursantes volvieron a unir en el escenario sus voces para interpretar el tema 'No puedo vivir sin ti'. Un momento muy emotivo que impactó a todos los telespectadores y que Cepeda trasladó también a sus seguidores en las redes con una inesperada declaración de amor a su compañera.

"Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas que más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro, porque no puedo. No sé que es esto, pero lo que sé es que lo es. Yo te quiero más. Libre, sea cual sea nuestro camino", escribía el gallego en su última publicación de Instagram.

Las palabras estaban acompañadas por una instantánea del abrazo que Aitana y Cepeda se dieron al finalizar la actuación.

Un ataque de sinceridad del gallego que ha enloquecido las redes, alimenta los rumores y al que Aitana aún no ha respondido.

Seguro que también te interesa...

'OT 2017', gala especial: el 'No puedo vivir sin ti' de Cepeda y Aitana

Aitana agradece a Cepeda su apoyo en 'OT 2017'

'OT 2017', gala final: Cepeda guarda silencio

'OT 2017': Cepeda contesta al novio de Aitana

¿Sabías que Luis Cepeda es Virgo? Consulta su horóscopo