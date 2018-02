Charlize Theron: "Me enorgullece decir que soy una jodida feminista"

14 feb 2018

Charlize Theron hacía su más sincera declaración durante un programa de televisión muy especial, celebrado por el centenario de Nelson Mandela. Un programa que la actriz protagonizó junto al nieto de Mandela, Kweku Mandela, y en el hablaron sobre el legado del expresidente, entre otras cosas.

"Recuerdo que siempre decía que ser feminista tiene un significado diferente para cada uno de nosotros. Y me disculpé por ser una feminista. Entonces me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué no puedo simplemente decir: Sí, soy feminista. Me enorgullece decir que soy una jodida feminista", aseguraba sin rodeos la actriz.

Charlize también abordó el tema de las desigualdades salariales y recordó que en una ocasión pidió que le pagaran el mismo dinero que a su compañero de rodaje (Chris Hemsworth), en la película 'Blancanieves y la leyenda del cazador'. "Estoy en una posición en la que puedo decir y decir: 'Quiero el mismo salario que mi compañero' (...) Lo que es interesante es que los estudios dijeron que sí de inmediato. Y me dije: "Oh, solo sé educado y pregunta por lo que quieres", confesaba.

La actriz también reconoció haber sufrido mucho durante sus años en Hollywood, por culpa del sexismo en el cine. "Me da vergüenza ser parte de una industria que nunca ha pagado a mujer protagonista lo mismo que a su compañero", admitía Charlize.

Tampoco se olvidó de mencionar el movimiento 'Me Too', para mostrar su apoyo a los testimonios de las mujeres que han denunciado haber sufrido acoso en Hollywood. Algo sobre lo que ha declarado: "Creo que el éxito, para nosotras las mujeres, ayudará a nuestro futuro. Por lo que este movimiento no se detendrá".

