14 feb 2018

Ed Sheeran ha confesado haber sufrido una dura presión por su aspecto físico. El cantante ha asegurado durante una entrevista radiofónica haber llegado a obsesionarse con las constantes comparaciones entre Justin Bieber y él.

"Todo el tiempo comparaban mi cuerpo con el de Justin Bieber. Y yo pensaba que ellos eran muy fotogénicos, con esos abdominales perfectos, y que todos tenían razón y debía parecerme a ellos", explicaba en la entrevista el cantante.

Pero a pesar de todo, asegura haber superado ya sus complejos: "Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no debería preocuparme si estoy gordo o no, que nadie compra mis discos por mi imagen, sino por mi voz".

Sobre su dieta actual asegura que come lo que le apetece, pero dentro de unas normas sanas y compaginando su dieta con ejercicio diario. Por el camino quedan otras historias, como la que denunció durante su entrevista: "Una modelo se acercó a mí en una fiesta y me animó a probar su truco. Consistía en tragarse bolas de algodón en Pepsi, esa era toda su comida diaria. Es una barbaridad".

