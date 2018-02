Risto Mejide emocionado en 'Got Talent': "Como padre separado te tengo una envidia terrible"

15 feb 2018

Risto Mejide mostraba ayer su lado más sensible durante el programa de 'Got Talent', en el que ejerce de miembro del jurado. El famoso publicista se emocionó especialmente con una de las actuaciones, que acabó por tocar su fibra más paternal.

Una actuación en la que una madre con su hija, ambas bailarinas, demostraban al público y a los telespectadores una gran compenetración y profesionalidad sobre el escenario, a pesar de la corta edad de la niña.

Madre e hija hicieron una actuación especialmente bonita, que acabó por emocionar a Risto Mejide en el programa. pinit

Una actuación especialmente bonita que acabó por emocionar al público, pero también a Risto, que no pudo evitar acordarse de su hijo.

"Lo que habéis hecho vosotras lo hace mucha gente y lo han hecho un montón de veces. Así que no es que me haya llamado mucho la atención", confesaba Risto que aseguraba estar harto de ver tantos espectáculos de ese tipo.

"La verdad es que no me quiero ni imaginar la de horas que habéis tenido que estar preparando esta actuación", continuaba. "¿Sabrías decirme cuantas horas exactamente habéis pasado juntas preparando este espectáculo?". A lo que la madre contestaba "Muchas horas. Incontables. No sabría decirte". Entonces Risto le confiesa conmocionado: "Como padre separado te tengo una envidia terrible".

Edurne y Risto Mejide durante la valoración en el programa 'Got Talent'. pinit

Una confesión muy sincera del presentador que terminó emocionando también a su compañera en el jurado, Edurne. A pesar de las buenas valoraciones, finalmente madre e hija no han logrado continuar en el programa.

