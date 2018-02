Terelu Campos da la espantada en 'SÃ¡lvame'

15 feb 2018

Terelu Campos abandonó este miércoles el plató de 'Sálvame'. La colaboradora se marchó muy enfadada con sus compañeros. La hija de María Teresa Campos hizo varios intentos por hablar sin obtener la palabra. La situación empezó a ser incómoda hasta que se levantó y se marchó.

Es habitual que, durante los debates de 'Sálvame', las acaloradas conversaciones no dan pie a muchas intervenciones. Hablar alto y, sobre todo, quitarse la palabra unos a otros es una práctica habitual en el programa de Telecinco.

Sin embargo, esa forma de actuar no va con Terelu Campos que intenta conseguir dar su opinión de la forma más correcta posible y no consigue que le cedan la palabra. "Bueno, a ver si voy a hablar esta tarde, que me he maquillado también", soltó poco antes de abandonar el plató al dar por perdida su misión. "Pues mira, me voy", exclamó poniéndose de pie. "Me voy a dar una vuelta".

Tras despejarse, volvió al plató para seguir con su cometido en el programa. Una espantada que no llegó muy lejos, esta vez.

