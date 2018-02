Pablo AlborÃ¡n confiesa lo primero que hizo durante su retiro: "Limpiar la nevera"

16 feb 2018 Angie calero / ABC.es

Pablo Alborán está promocionando su nuevo trabajo discográfico: 'Prometo'. El disco supone su gran vuelta a los escenarios después de una necesaria pausa que duró dos años. El artista malagueño vivió un rápido ascenso en la industria musical difícil de asimilar, por eso se tomó un tiempo de descanso para volver a hacer esas pequeñas cosas que te ponen los pies en el suelo.

Está a punto de asumir su nueva gira y lo hace después de haber saboreado cada segundo de un merecido descanso que le salvó la vida: "Estuve a punto de petar, gracias a Dios que pisé el freno a tiempo y me vino bien. Sentí una sensación de alivio tremenda, era algo que tenía que hacer. Me daba igual qué pasaría después, porque sabía que si seguía con ese ritmo iba a estallar. Ahora si hace falta, paro el tren, me bajo, visito la estación y vuelvo a subir", confiesa a ABC.

En su primer día de descanso, Alborán se dedicó a limpiar su casa y realizar esas pequeñas chapuzas que había ido descuidando en los últimos años. "Limpiar mi nevera. Siempre me acordaré de eso, porque nunca había limpiado una nevera", asegura antes de afirmar: "Llegué a mi casa y me di cuenta de que tenía rotos la cisterna y el grifo de la ducha, que había humedades en las paredes... Comencé a ocuparme de mis cosas y después me fui a Málaga con mis padres. Y a partir de ahí, empecé a decidir qué hacer para que sirviera de algo este retiro".

Durante su retiro, Alborán cambió el número de teléfono, no respondía a las llamadas y se centró durante tres semanas en su familia. Un contacto necesario para respirar y retomar su trabajo con fuerza.

