Susanna Griso recuerda emocionada a su madre

16 feb 2018

El pasado mes de noviembre, la vida le daba un revés a Susanna Griso, que perdía a su madre, Montserrat Raventós. Días después, pudimos verla muy emocionada en los Premios Ondas, dedicándole el galardón y sin poder contener las lágrimas. Esa misma emoción la revivió ayer.

La presentadora acudió a 'El hormiguero' y recordó a su madre y cómo no pudo estar a su lado al recoger ese segundo Ondas de su carrera. "Recuerdo que me llamaron para comunicarme la noticia y pensé en que mi madre no podría verme recoger este segundo Ondas. En su día me acompañó al primero y eso ya no podría repetirse", pronunció delante de Pablo Motos.

"Cuando te dan una noticia así, lo primero que quieres hacer es llamar a tu madre, pero yo ya no podía y eso es doloroso", se sinceraba con los ojos vidriosos Griso. "En aquel momento pensé que le haría muchísima ilusión la noticia. Supongo que uno siempre se acuerda de las madres cuando le pasan cosas de este tipo", añadía.

Susanna se abrió delante del presentador y volvió a emocionarse con el recuerdo de la que ha sido la mujer más importante de su vida.

Seguro que también te interesa...

El dolor de Susanna Griso en el entierro de su madre

El motivo por el que Susanna Griso no está presentando 'Espejo público'

El mensaje de Ana Rosa Quintana a Susanna Griso tras la muerte de su madre

¿Sabías que Susanna Griso es Libra? Consulta su horóscopo?