Amparo Sandino: "Dejé mi carrera en pleno éxito porque quería ser madre"

17 feb 2018

Vuelve Amparo Sandino. 14 años han pasado desde que esta colombiana nos rompiera las caderas al ritmo de Gózate la vida. Una canción fresca, divertida y muy de bailar que aún suena en más de una fiesta en la que se busca un toque caribeño, que no de reguetón. Pues después de todo ese tiempo ha decidido que es hora de refrescar de nuevo el panorama musical con el 'rock' tropical de 'Fin de semana'.

Y está igual que como la recordaba antes de dejar la música. Guapa y con su inseparable guitarra. Han pasado los años, pero a ella no se le nota. Vive en Londres, a donde se fue a ver crecer a su hija, que es la que le ha animado para que vuelva a los escenarios.

Quedamos en Madrid, en las oficinas de Peermusic que dejó cuando estaba en lo más alto. Nos recomienda para acompañar esta entrevista que escuchemos de fondo su primer 'single'.

Corazón Pero, ¿dónde has estado todo este tiempo?

Amparo Sandino Me fui a Londres con mi marido porque necesitaba estar en familia. Es algo fundamental para mí. Quería ser madre y ese era el momento.

C. ¿Era el momento? Porque estabas en pleno éxito.

A.S. La verdad es que sí. Fueron años muy intensos y justo estaba muy bien en mi carrera, pero para mí lo prioritario era ser madre, y el reloj biológico marca el ritmo. No quería alargarlo más.

C. ¿Cómo recuerdas esos años intensos?

A.S. Una maravilla. Yo estuve en varias bandas de rock hasta que en el 93 empecé en La Provincia, la banda de Carlos Vives. Ahí es donde me di a conocer hasta que en el 96 me decidí a sacar un disco en solitario. Se llamó Punto de partida. Después edité 'El año del gato' y el primer sencillo fue 'Gózate la vida'.

C. Todos lo hemos bailado en algún momento.

A.S. (Risas) ¡Y se sigue bailando! Sigue sonando en muchas fiestas. Se convirtió en todo un himno a alegría. Ese fue el espíritu cuando la compuse. Luego vino Así es mi gente y después paré. Lo tenía claro, aunque es verdad que no pensaba que fuera a ser tanto tiempo.

C. ¿Cómo fue ese momento?

A.S. Fue duro, porque la decisión lo era. Pasar de ser soltera cantando por medio mundo a casarme y tener mi hija, a la que dedico 24 horas al día, siete días a la semana, era un gran cambio. Pero, insisto, lo tenía claro. Es una delicia haber podido estar con mi hija durante estos años.

C. ¿Por qué Londres? Has vivido en varios sitios ya.

A.S. Sí, he vivido en Colombia, por supuesto, en Nueva York, también en Madrid y finalmente en Londres. La verdad es que siempre he ido detrás de mi marido y él tenía que cambiar de lugar por trabajo. Londres me encanta porque es estupenda para vivir con niños. Y, aunque esté en el medio inglés, tengo a todos mis amigos latinos. Lo importante de Londres es poder tener gente con la que poder parrandear, (risas) si no la cosa se puede poner complicada. A mí me gusta el desorden y los ingleses son muy ordenados.

C. ¿Qué te anima a volver ahora a la música?

A.S. Pues justamente lo que hizo que parara. Mi hija y mi marido me animaron a que grabara algo y volviese al mundo de la música. Y eso he hecho.

C. Y ella, tu hija, ¿se dedica a la música también.

A.S. No. Le gusta la música y toca el piano, pero quiere estudiar veterinaria porque es amante de los animales. Es impresionante cómo sabe todo lo que rodea el mundo animal. Incluso tiene un canal de Youtube sobre ese tema.

No se puede generalizar sobre cómo son los españoles"

C. ¿Cómo has notado el cambio en la industria musical? 14 años son muchos y han pasado muchas cosas.

A.S. Pues cuando el año pasado decidí dar este paso me asusté. Pero un susto que yo pensé: "No sé cómo voy a hacerlo". Cuando yo lo dejé no había redes sociales y la música se vendía en CD, y no hace tanto. Ahora cada uno puede hacer su propio producto y no hay que estar ligado a nadie. Me ha costado trabajo porque yo no soy de contar mi vida personal en redes sociales, pero poco a poco le voy cogiendo el gusto y ya publico cositas. He tenido que aprender, porque es lo que hay, pero bien, ¿eh? Leo todo y contesto a todo.

C. Buen mensaje ese para los fans. Hablemos ahora de tu single de regreso: 'Fin de semana'. Música alegre y muy de bailar.

A.S. Siempre me gusta hacer cosas alegres y ver el lado positivo de todo. Así es mi vida, porque si no acaba uno en un hoyo. Esa es mi filosofía.

C. Cuando pones la radio, ¿te gusta lo que oyes?

A.S. Pues lo cierto es que lo que veo ahora es que, salvo excepciones, la música se hace para consumo rápido. Saca una canción ya y ve preparando otra, que esa caduca pronto. A veces no te da tiempo a pararte y analizar qué quieres escuchar. Pero es algo general en todos los ámbitos, es lo que conlleva la globalización. En tu campo igual. La información al momento ya no sirve, una noticia desaparece cuando llega la siguiente y eso es al momento. Pero vamos, que no es una queja, que hay que adaptarse y ya está.

C. Te he visto con tu inseparable guitarra, pero tuviste mucho éxito al acompañar tus canciones con el acordeón típico de tu tierra. En esta nueva etapa, ¿vuelve el acordeón?

A.S. Por supuesto. Nunca se ha ido. En 'Fin de semana' suena, aunque no aparezca en el vídeo. Pero para la próxima canción, meteré más perrenque (risas).

alberto bernárdez. "No soy de contar mi vida personal en redes sociales, pero ya publico cositas". alberto bernárdez. "Me gusta hacer cosas alegres y ver el lado positivo". alberto bernárdez. "Estaría encantada de cantar de nuevo con Carlos Vives". alberto bernárdez. Amparo Sandino posa con nuestro colaborador Jota Abril.

C. Voy a necesitar una traducción de esa palabra..

A.S. 'Perrenque' es más fuerza, más latino, más Caribe...

C. Más Colombia. Porque tú eres embajadora colombiana en el mundo. Como lo son también Carlos Vives, Shakira o Juanes. Eso es una responsabilidad.

A.S. Sí. Yo soy colombiana forever (risas).

C. Siempre he querido preguntarle a alguien de Colombia cómo ve el éxito de series como 'Narcos'.

A.S. Uno tiene que ser consciente de la historia de su país. Esto forma parte de una historia muy dura que hay que saber y aceptar. No se trata de encumbrar a Pablo Escobar pero sí de que otras generaciones sepan lo que vivimos los que sufrimos eso. Yo viví bombas en Bogotá, viví el miedo de pensar que en cualquier momento venía Pablo Escobar y te mataba. Y era real. Amigos míos murieron así. Las generaciones deben saber lo que pasó para no repetirlo. Cierto es que 'Narcos' lo ha hecho más tipo Hollywood. El 'Patrón del mal' es más real.

C. ¿Y ahora? ¿Cómo ves Colombia en este momento?

A.S. Maravillosa. Voy mínimo una vez al año. Bogotá ha crecido mucho estos últimos años. Se nota que está viviendo un 'boom'. En el vídeo de mi primera canción, ves Santa Fe preciosa.

Tuve miedo de que Pablo Escobar me matara"

C. Si es la primera canción es que habrá más. ¿Habrá disco pronto?

A.S. Vamos a ir canción a canción. Es mejor y más personal. Quiero que a la gente le guste. Creo que para marzo o abril, tendré otro. Son 14 años y prefiero ir poco a poco. Disco prefiero que no.

C. Si te digo que estás igual de guapa que hace 14 años, ¿te molesta? Porque es un piropo.

A.S. Ya sé a qué te refieres. Me parece un mega súper piropo y no me molesta para nada. A mí, que me lo digan todo el día desde que me levanto. Me sube el ego que me digan cosas bonitas. Aunque entiendo que es complicado. Igual no se puede ser más papistas que el Papa. A veces se llega al punto de porque me miró ya me está acosando, y eso no es. Cada una pone su límite y en el momento que alguien no los respeta efectivamente es un acoso pero tampoco todo lo es. Lo importante es que no se pase la barrera que cada una nos marcamos.

C. Y otra de actualidad. Como vives en Londres, habrás leído el perfil que hace un periodista de 'The Times' sobre cómo somos los españoles.

A.S. Sí. Mi cuñada estaba indignada y tiene razón. Aunque hay que relativizar. Desafortunadamente algunas cosas son ciertas y no pasa nada, pero no se puede generalizar. Decir que los españoles se abrazan y besan aunque sean desconocidos no es grave y ocurre, pero decir que la educación, discreción y decoro no son costumbres españolas es de mal gusto y no es cierto. Es como si decimos que los ingleses son como los hooligans. No es así. Por relativizar, te cuento una anécdota. Cuando llegué a España en los 90, recuerdo que en un restaurante el camarero del bar en el que estaba me hablaba alto y dejaba el plato en la mesa con fuerza. Me sorprendió y le pregunté si es que estaba enfadado conmigo (risas). Él se quedó petrificado y se disculpó.

C. No somos así.

A.S. No, es muy sensacionalista el artículo. Aunque sí es verdad que dicen muchos tacos (risas).

C. Se me ha olvidado preguntarte si te veremos cantando junto a Carlos Vives de nuevo.

A.S. Tenemos muy buena relación. Hablamos de cuando en cuando y sería estupendo hacerlo. Él fue el trampolín para mi carrera, así que estaría encantada si surge la oportunidad. ¡Carlos Vives forever!

