Es uno de los grandes nombres de la moda en España. Una medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes y 25 años de trayectoria avalan a Lorenzo Caprile para convertirse en una voz más que autorizada a la hora de opinar sobre prendas, tejidos, dobladillos y pespuntes. Él es ahora, junto a Palomo Spain y María Escoté, el jurado de 'Maestros de la costura', en nuevo 'talent' de TVE. Un programa en el que el gran público conocerá a Caprile en estado puro.

Corazón. No es usted muy dado a tener protagonismo en los medios, pero ahora se lanza de cabeza a la televisión. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Lorenzo Caprile. Al principio fue un poco complicado, porque esto es muy nuevo para mí. Yo he huido siempre de la televisión, es un medio que me da mucho respeto. Y de repente he pasado del nada al todo. Luego le vas cogiendo el tranquillo el equipo de producción es maravilloso, también mis compañeros… Raquel además es una pedazo de profesional y la experiencia ha sido estupenda, no puedo decir otra cosa. Empezaría mañana otra vez, porque nos hemos reído mucho.

C. ¿Qué tenía este proyecto para que dijera usted que sí?

L. C. Me dicen que no lo diga, pero lo hago, tiene que detrás está Macarena Rey. Más claro no puedo ser. Y además que el proyecto es muy atractivo, porque consiste en mostrar una cara oculta de la industria de la moda, que es muy dura, y se ve eso. Que detrás del color, de la foto, de la alfombra roja o de la boda mediática hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas prisas, estrés muchas preocupaciones… es una industria muy dura y creo que eso no se ve. Y esto este nuevo programa lo muestra a la perfección. Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas.

C. ¿Cuales son los criterios a la hora de valorar una prueba?

L.C. Depende de cada una, porque las hay para todos los gustos y colores, pero en todas el aspecto técnico era fundamental. En algunas había algo más quizá de creatividad, de iniciativa, de actitud…. Porque insisto es de la costura, no de la moda ni de la creatividad, que si hubiera sido así yo no me hubiera metido porque mi criterio es uno, pero hay otros criterios. Pero para juzgar una prenda desde el punto de vista técnico, me siento más que capacitado.

C. Lleva muchos años en la industria…

L.C. Hombre, pues bastantes. Antes de que Palomo naciera, con eso te digo todo (risas).

C. Raquel aseguraba que era un lujo tener las puertas de su taller abierto, pero saliendo en televisión uno abre más que las puertas de su taller: enseña como es.

L.C. Eso fue lo que me echaba para atrás a la hora de tomar la decisión. Porque yo a lo largo de de estos años he conseguido algo que creo que es muy complicado: que mi nombre suene, que se conozca y sea familiar, pero yo me he protegido mucho. La cara me la pone muy poca gente, y voy por la calle o por mi barrio los domingos hecho un guarro con el chándal y no llamo la atención y eso pues claro, va a cambiar. Pero qué le vamos a hacer, el proyecto era tan fascinante que algo se perderá por el camino.

C. ¿Estás preparado para la fama?

L.C. No, para nada.

Yo he intentado ser lo más fiel a mí mismo. Pero luego ya no depende de mí.

C. Pero su nombre suena, al menos un par de veces a lo largo del año: en los Goya y en las campanadas, porque Anne Igartiburu siempre confía en usted para ese día.

L.C. Anne ya es de la familia. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y hubo química desde el minuto uno. Ella para su día a día tiene a sus estilistas, que lo hacen fenomenal, pero en esos dos o tres momentos al año que tiene que dar el do de pecho y que quiere algo realmente espectacular recurre a nosotros. Que es un poco la relación que tenemos con todas nuestras clientas.

C. Y ahora va a pasar de ser el modisto de esos instantes a ser Lorenzo Caprile, con rostro…

L.C. Y con mis defectos, que son muchos, con mis virtudes, que espero que destaquen alguna. Espero que le guste al público y que caiga bien y que esto me abra las puertas de algo mejor, pero ya sabes que la tele es incontrolable. Entonces estamos un poco ahí a ver qué pasa. Ahora estamos en manos de dios…

C. O del público, que a veces no es precisamente benévolo…

L.C. Sí, ahora depende de si engancha, si gustamos, si caemos bien… Yo he intentado hacerlo lo mejor posible, ser lo más fiel a mí mismo, ser verdad… pero luego ya no depende de mí, pero es un riesgo que tienes que correr, porque si no te arriesgas en esta vida no consigues nada.

Cibeles sería más una cuestión de vanidad personal que una inversión en mi negocio.

C. Entre esos riesgos para usted nunca ha estado presentar colección en Cibeles. Tampoco se suele dejar ver por allí, aunque este año ha hecho una excepción.

L.C. No suelo ir nunca, sobre todo por una cuestión de horarios porque me coincide muchos por la mañana y el taller gracias a dios está lleno de clientas y de jaleo. Este año he ido a dos por cariño a mis compañeros. Pero a mí es un mundo que no me atrae, y tal y como yo tengo enfocado mi negocio y mi montaje, si yo tuviera un merchandising impresionante al estilo de Agatha Ruiz de la Prada, un perfume, una línea de 'pret a porter'… pero estoy en mi taller y todo el mundo sabe lo que hago. En mi caso, Cibeles sería más una cuestión de vanidad personal que una inversión en mi negocio.

C. Estás siendo muy políticamente correcto, que no suele serlo.

L.C. Sí, porque cada vez que me meto con Cibeles me llega algún capón de alguna parte ¿y para que voy a meterme en polémicas? Mi opinión también se sabe.

C. Bueno, igual con el programa no le hace falta recurrir al ejercicio de vanidad para crecer.

L.C. Yo ya soy mayor. Cuando hice el traje de novia de doña Cristina, me dijeron prepárate y no pasó nada, llegó el traje rojo de doña Letizia y tampoco. Llegó el traje goyesco de doña Elena y lo mismo. Ojalá, por el bien de mi equipo, que el trabajo no falte nunca, pero soy muy escéptico porque he vivido ya muchos de estos bombazos. Y al final cambió poquito mi vida. Yo creo que va a seguir como siempre. Ojalá me equivoque, y estemos desbordados, pero soy bastante escéptico… más que escéptico, realista.

C. ¿Qué sueño le gustaría cumplir?

L.C. A nivel de trabajo, si yo este programa supusiera un impulso y pudiera ampliar el taller, pues eso sí que me gustaría. Porque se nos ha quedado pequeño, estamos un poco como sardinas en lata, porque este además es un trabajo de acumular muchas cosas: muestrarios antiguos, telas… y estamos un poco estrechos. Fíjate que sueño tan modesto.

