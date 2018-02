Las claves que pueden llevar al éxito a 'Maestros de la costura'

19 feb 2018

Se nota la mano de los creadores de 'MasterChef' en este 'Maestros de la costura', que comenzó desfilando con éxito en la programación del pasado lunes en TVE. La receta sigue los mismos pasos, aunque cambia los ingredientes principales, pero la fórmula funciona como el mecanismo de un reloj: mismo planteamiento de gran plató abierto, de edición y musicalización, pruebas exteriores por equipos, idéntica mecánica de concurso… Es lógico: si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?

El mayor acierto de la adaptación del formato ha sido incorporar el colorido y el humor 'petardo' de programas como RuPaul’s Drag Race, con un 'casting' en el que destacan cócteles explosivos de espiritualidad y sexualidad mezclados en unas personalidades destinadas a complementarse. O a estallar, ya veremos. Los protagonistas nos dejaron frases memorables, como: "Me encanta forrar botones", "¡me cago en la tela que me parió!", "ya lo dijo mi tío: soy lerda", "como las urracas, al brillo", "soy más feliz que una rana en un charco", "soy una castañuela permanente", "soy hortera-glam: cuando paso por el bar se quedan mixtos"…

Y las redes empezaron a crear memes y gifs a cuenta de unos concursantes que parecen sacados de 'La llamada' o 'Priscilla, reina del desierto'.

Caprile 'Superstar'

Aunque Lorenzo Caprile dijera el lunes que "esto no es un programa de humor", lo cierto es –y ahí está la gracia– que no deja de serlo. Más de 35 años de oficio avalados por la Medalla de Oro de las Bellas Artes, un prestigio ganado a golpe de puntada y cortes perfectos, creador de modelos para la Casa Real, maestro en vestidos de novia... Caprile es, además de un perfeccionista, "un abuelo cascarrabias al que no le valen las bromitas ni las moderneces".

Aunque sean muy del bario de Salamanca, he visto mucha moda"

Y al que no le pueden dar gato por Pierre Cardin, porque "aunque sean muy del bario de Salamanca, he visto mucha moda". Las redes se rindieron al modisto a medida que avanzaba el concurso porque, a pesar de su falta de experiencia televisiva (o precisamente por ello), ejerció como líder del jurado con contundente personalidad, pasando de la humildad –"Yo nunca me atrevía a llamar Manolo a Pertegaz, para mí siempre fue don Manuel"– al divismo –"¡Hala!, ¡un golpe de pelo…! Que no estamos en Los Ángeles de Charlie, cariño"–.

Su relación de amor-odio con Edu –"Yo, como mariquita moderna, soy fan de Palomo"–, concursante que viste a la Terremoto de Alcorcón y desviste a sus compañeros a golpe de bromas maceradas en ingenio y maldad, va a dar momentos cumbres al programa. Se ve venir, y los guionistas lo saben y aprovechan para crearlos, incluso enviando a la presentadora a alimentar el fuego/juego.

El dardo en la palabra

Gracias a 'Maestros de la costura', sabemos que Lorenzo no tiene Whatsapp, que no le impresionan unas tetas fuera o que la tranquilidad no existe ni en Christian Dior. También le vimos empeñado en celebrar el 'sueño erótico-festivo' de una profesora de religión algo escandalizada porque le hablaran del subconsciente, pero –sobre todo– empeñado en defender la técnica frente a las ocurrencias, por originales que fueran: "Se va a premiar el talento, pero también el trabajo bien hecho".

Caprile, que además de modisto es filólogo, maneja la palabra como las tijeras, con destreza. Pero puede ser un peligro… Ha nacido una estrella. Y las redes lo celebraron a golpe de trendring topic.

