19 feb 2018 Juan luis galiacho

Era un día muy especial para Manuel Díaz (49). Se anunciaba la corrida que conmemora su 25 aniversario como matador y en un lugar singular: la casa museo, en Palma del Río (Córdoba), centro que honra la vida de su padre, Manuel Benítez, 'el Cordobés' (81). Pero no hubo encuentro entre progenitor e hijo. Tampoco le acompañó Julio Benítez (32), el único de sus cinco hermanos que se le ha acercado y le apoya públicamente desde que el Juzgado Nº 4 de la AP de Córdoba le decretase hijo legal del Cordobés.

Debido a ese posicionamiento, Julio se ha distanciado, enormemente, de su padre. También, en parte, de su familia. El menor de los cinco hijos –Maribel, Manuel, Rafael, Martina y Julio– nacidos de la unión entre Manuel Benítez y Martina Freysse, ha pasado de ser la cabeza visible de los negocios familiares a desaparecer de ellos. De niño mimado a ser un desarraigado.

La primavera del año 2016 fue el inicio de todo. Durante abril y mayo de ese año se produjo un cambio radical en la gestión del emporio empresarial del Cordobés, que coincidió con su separación de Martina y con la sentencia del Juzgado que reconocía que Manuel Díaz era su hijo. Una reestructuración que se llevó por delante a Julio Benítez.

Apartado

Hasta esa fecha, era presidente de la millonaria SICAV familiar, un instrumento utilizado por las grandes fortunas para pagar menos impuestos. Una SICAV, con un capital cifrado en 6,7 millones, que, tras la ruptura familiar, se liquidó. En el momento de su cierre, tenía en caja dinero efectivo por valor de 2,21 millones de euros. Pero con esta disolución, Julio Benítez perdió el control de la gestión de una de las principales sociedades familiares. Este solo fue el primer paso, ya que perdió también la administración de otras sociedades.

Así, se le apartó de ser administrador único de la sociedad Cerro de la Casa de Don Luis SL, una empresa creada en septiembre de 2015 con un capital de 3.000 euros y dedicada a la explotación de fincas rústicas. Desde abril de 2016, pasó a ser controlada únicamente por su padre.

Otra fue Corbasa SL, dedicada al cultivo de cereales, con unos activos que superaban los 8 millones de euros, según datos del Registro Mercantil. Muy parecido fue lo que ocurrió con Firga y Construcciones SL, otra de las joyas del emporio familiar, de la que también fue apartado. Esta empresa, cuyo objeto social era también el cultivo de cereales, tenía unos activos declarados de ronda los 9 millones de euros.

Con todo este terremoto societario, Julio Benítez solo figura, a día de hoy, como consejero de una de las empresas familiares, Fircadepa SL, dedicada a la gestión de propiedades inmobiliarias y creada hace menos de un año con un capital social de casi 150.000 euros.

El cordobés coge el mando

Aunque se especuló que uno de sus hijos, Manuel Benítez Fraysse, era el principal beneficiario de todo este cambio societario, su papel no dejó de ser el de mero puente en estos cambios. Manuel Benítez Fraysse tan solo figura desde mayo de 2017 como consejero delegado de la sociedad Fircadepa SL, de la que Julio es consejero y su padre administrador único.

Tras la liquidación y separación de bienes con su exesposa Martina, el Cordobés tomó el mando en plaza. Reconstituyó todo su holding a través de varias sociedades.

Así, volvió a refundar Corbasa Dos Siglo XXI SL, dedicada al cultivo de cereales y que creó con un capital de 888.896 euros, situándose como administrador único desde su constitución en abril de 2017. También lo hizo con Benifirga SL, creada el marzo del pasado año, con un capital de 54.972 euros y con el objeto social, también, del cultivo de cereales.

A estas nuevas sociedades se unen otras con cargos en vigor pero que se consideran inactivas, como las sociedades agrícolas Agromaquila Benítez, que no presenta cuentas desde el año 1998, o Profaben XXI, que no lo hace desde el 2014. Y lo que queda claro es que Manuel Benítez no cuenta con el que, hasta ahora, era la cabeza visible de todos sus negocios: su hijo Julio.

Como se comprueba, toda una gran fortuna detrás del Cordobés y sus descendientes, que supera con creces los 25 millones de euros.

