Fergie pide perdÃ³n por su peculiar interpretaciÃ³n del himno de EE.UU.

20 feb 2018

Este fin de semana tuvo lugar el evento deportivo All Star de la NBA. Como es tradicional, antes de que diera comienzo el partido, tuvo lugar una actuación musical con el que daba el pistoletazo de salida al acto. Cada año, una cantante diferente se encarga de interpretar el himno de Estados Unidos y este año el turno fue para Fergie.

Al principio, parecía que la exvocalista del grupo Black Eyed Peas estaba dando la talla, pero el ritmo excesivamente lento que Fergie escogió para su interpretación comenzó a suscitar numerosas críticas entre los telespectadores y, sobre todo, entre los asistentes que se encontraban en el estadio. Muchos evitaban mirar a la cámara, resoplaban e incluso se aguantaban la risa, como pasó con el presentador Jimmy Kimmel.

Según iban pasando las horas, los comentarios negativos crecían en las redes sociales tanto que hasta Fergie ha tenido que disculparse por haber hecho esa peculiar interpretación del himno que algunos clasificaron de ser demasiado sensual.

En un comunicado, Fergie asegura: "Siempre me he sentido muy afortunada y orgullosa cuando se me ha dado la oportunidad de cantar el himno nacional y anoche quise probar algo distinto para la NBA. A nivel artístico me gusta correr riesgos, pero claramente esta reedición no salió como esperábamos. Amo a este país y sinceramente lo hice lo mejor que supe".

