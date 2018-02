La conexión entre Melanie C (Spice Girls) y Ricky de 'OT 2017'

20 feb 2018

'OT 2017' ha sido todo un éxito que ha traspasado fronteras. Después de que Josh Hutcherson publicara en Instagram su apoyo a Roi durante su nominación, ahora descubrimos que Ricky tiene una fan muy popular en el Reino Unido.

Ha sido durante la visita de Ricky a Happy FM cuando hemos descubierto que la componente de la 'girl band' Spice Girls conoce al triunfito y hasta le mandó un mensaje. "Hace casi 3 semanas de esto y aún no me he recuperado. Melanie C sabe que existo. O al menos sabe que hay un tal Ricky que existe", ha asegurado.

Ricky ha sido uno de los triunfitos que más ha usado sus redes desde que pusiera los pies fuera de la Academia. El exconcursante ha sabido aprovechar el tirón e incluso ejerció como reportero en la gala de los Goya 2018. Su espontaneidad frente a las cámaras y su desparpajo le han convertido en uno de los concursantes de 'OT 2017' más querido por el público.

Mel C ha mandado un cariñoso mensaje a Ricky. pinit

