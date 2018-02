Alaska: "Cuando hay amor, todo tiene solución"

21 feb 2018

Después de un año y cinco meses, El amor está en el aire se despide a lo grande regresando al teatro Capitol de Madrid. Alaska, Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo y Manuel Bandera dicen adiós pero anuncian vuelta en 2019.

Durante este tiempo Alaska se centrará en el lanzamiento de su nuevo disco con Fangoria.

Corazón Lo que empezó como un plan de pocos días se convirtió en casi un año y medio de representaciones. Bibiana Fernández y Manuel Bandera ya estaban sobre el escenario y la idea era compartirlo con ustedes solo por unas fechas.

Alaska Nunca imaginamos que íbamos a estar tanto tiempo juntos pero las cosas han ido surgiendo y ha sido una experiencia estupenda. Cuando Félix Sabroso nos habló de la posibilidad de sumarnos a este musical con Bibiana y Manuel al principio creímos que sería por un tiempo determinado, pero luego todo ha salido rodado.

C. Para usted ha sido su debut en el teatro, pero en cine y televisión ya tenía su recorrido.

A. Nunca había hecho teatro y eso también era algo nuevo, solo que la ventaja de tener experiencia en los escenarios por mis actuaciones musicales, el contacto directo con la gente, lo ha hecho más fácil. La diferencia es que aquí no salgo a cantar, sino a interpretar un personaje y ejercitar la memoria. Pero hay algo parecido en el ambiente y por eso, para Mario y para mí no ha sido tan extraño como para alguien que pisa un escenario por primera vez y nunca ha estado tan cerca de la gente.

C. Encima lo han hecho con su gran amiga, Bibiana Fernández, y con Manuel Bandera, todo un número uno en musicales.

A. La mezcla ha sido perfecta, porque si bien Bibiana y Mario son más extrovertidos y temperamentales, Manuel y yo hacemos justo de contraste, al ser más tranquilos. De ahí que el equilibrio haya sido ideal. A la hora de trabajar me ha recordado a cuando viajo con el grupo, o cuando lo hace Mario con las Nancys, y es que hemos hecho piña y equipo. Me gustaría que nos pudieran ver por un agujerito cuando salimos de gira en la camioneta, con los perros, yo con mi pastilla para la alergia, y cada uno con sus historias a cuestas. Lo pasamos muy bien y es muy divertido hacer esas compañías, que reconozco que también he vivido cuando he trabajado en algún programa o serie de televisión. Pero no creas que eso se debe a que trabajas con amigos, sino a que nos gusta estar como los feriantes, de un lado para otro. Hay mucha gente que no soporta ese tipo de trabajo.

C. Su unión con Bibiana, que es casi de su familia, va más allá, dado que hasta le compraron la casa donde vivía en Madrid. ¿Para cuándo la inauguración?

A. ¡Uy! eso nunca se sabe. Hemos hecho algunas reformas, sobre todo en lo que es la parte eléctrica de la casa y en la piscina, pero la estructura no se ha modificado en absoluto. Ahora están los pintores y espero que en no más de dos semanas podamos tenerla lista. Esa casa está pensada para llenarla de amigos y familia. Estoy convencida que Mario y yo no vamos a estar nunca solos porque nos apetece mucho compartirla con nuestra gente. Llevamos muchos años de okupas en la casa de Topacio Fresh cada vez que tenemos unos días libres o minivacaciones, y ahora ya por fin tendremos nuestra casa.

Mario y yo estamos en un momento pletórico de amor y muy unidos"

C. Entonces, ¿piensan mudarse?

A. No. Solo en días sueltos que nos cogemos para descansar y desconectar. Esa es la idea que tenemos. Pasamos mucho tiempo viajando. Sin ir más lejos, después de grabar el disco de Fangoria, que queremos lanzar en febrero de 2019, saldré de gira hasta el mes de octubre.

C. Será entonces cuando vuelvan a juntarse los cuatro para hacer una nueva obra.

A. Así es. Si nada cambia los planes, Félix Sabroso ya nos ha dicho que tiene pensada una obra perfecta para nosotros y queremos estrenarla en octubre de 2019, cuando finalice mis compromisos.

C. Madre mía, la escucho y me canso. Además, casi todo al lado de su marido, Mario Vaquerizo. Por cierto, ¿es verdad que han pasado varias crisis.

A. Bueno, no sé si son crisis o simplemente momentos de la vida que vas atravesando. Hemos vivido juntos etapas muy complicadas que hacen que las relaciones no se tomen con la misma intensidad. Cuando murió el hermano de Mario, por ejemplo, fue una época muy difícil para los dos. Pero no porque hubiera crisis, sino porque esa pérdida fue tan dolorosa que evidentemente no estás para nada. El año pasado también fue un año que yo definiría como frío. La muerte de Bimba Bosé y David Delfín nos dejó muy afectados. Y es verdad que estábamos diferentes, distantes, que no te apetece hacer muchas cosas y que vas bajando la guardia. Así fue hasta un día que le dije a Mario que teníamos que hablar. Y su respuesta fue que él también deseaba hacerlo conmigo. Creo que cuando hay amor, todo tiene solución. Yo he vivido otras relaciones y sé perfectamente que las crisis sin amor no se superan. Simplemente te das cuenta que ya no te importa o no sientes nada. Entonces es mejor decir adiós. A nosotros, por suerte, eso no nos ha pasado. Hemos superado las circunstancias, que no sé si llamarlas crisis, y hoy te puedo asegurar que estamos en un momento pletórico de amor y muy unidos.

Me gustaría que nos pudieran ver por un agujerito cuando salimos de gira con la camioneta"

C. Recuerdo que cuando se fue con su madre de viaje a México, Mario me confesó en estas mismas páginas que, al no estar juntos, se había dado cuenta de lo muchísimo que la necesitaba y echaba de menos.

A. Es verdad. Yo también le eché muchísimo de menos, pero reconozco que al ser hija única soy una persona más preparada para estar en soledad. Mario no puede. Si no estoy yo, se le cae la casa encima. Pero esos días que estuvimos separados, nos dimos cuenta de las ganas que teníamos de volver a estar juntos.

C. ¿Cómo va a ser la despedida de 'El amor está en el aire'?

A. Cerramos esta gira precisamente donde la empezamos, en Madrid, concretamente en el Capitol, cine que convertimos en teatro, y supongo será una función muy especial para todos nosotros ya que somos muy conscientes de que se acabó. Imagino que luego iremos todos a celebrarlo y lo disfrutaremos con nuestros amigos.

C. Como decía, han sabido superar sus crisis o bajones en el matrimonio. ¿Algún consejo para quien atraviese esa situación?

A. Hay que hablar las cosas y afrontar cada momento. Pero tiene que haber amor. Si no es así, poco se puede hacer.

