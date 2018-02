Álex Casademunt explica los motivos de la ruptura con su novia durante el embarazo

21 feb 2018

Álex Casademunt ha roto sus silencio para explicar a la revista Lecturas los motivos de la ruptura con su novia Laia, durante el cuarto mes de embarazo. Y lo ha hecho posando en la revista junto a su novia y a su pequeña Bruna, a la que presentaba el pasado sábado a través de Instagram.

Tanto Laia como Álex han explicado el dulce momento en el que se encuentran tras la llegada de su pequeña, pero recuerdan que los meses durante el embarazo no fueron fáciles para la pareja. En cuanto a eso Álex asegura que "solo fue un mes, no fue tan tremendo como se ha contado" y explica: "No es cierto que Laia saliera corriendo de casa, fue una pequeña crisis", aclara a la revista.

Una crisis que habría sido consecuencia según explica el cantante de varios factores: "Con el embarazo las hormonas se revolucionan, a las mujeres les cambia el carácter mucho y después de parir también" y añade: "Quizá yo tampoco estaba preparado".

Para muchos la noticia del embarazo llegó de sorpresa, ya que sus seguidores desconocían que el cantante tuviese novia: "A Laia no hace más de un año y medio que la conozco y me he pasado más tiempo con ella embarazada que no" (...) "Primero fue mucha ilusión, luego un poco de miedo, respeto y luego llegaron las ganas de tenerla en brazos", concluye.

A pesar de su reconciliación, aseguran que no se plantean casarse: "Ahora estoy más por la niña, no me preocupa tanto lo de la boda", confiesa Laia. Algo sobre lo que Álex confiesa: "Le dije que si pensaba casarse y me dijo que no veía ningún pedrusco en su dedo, yo creo que si se lo trajera me diría que sí".

