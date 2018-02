Al descubierto los excesos de Miguel BosÃ©

21 feb 2018

Ha sido en el Festival Viña del Mar donde Miguel Bosé ha hablado sin tapujos de los excesos que han rodeado su vida. Según la información que recoge People, el cantante ha confesado que sustancias como el alcohol ha formado parte de su vida a lo largo de su trayectoria profesional.

"Alcohol, vamos, me he bebido todo el que he podido; todo el que ha dado tiempo ha beberme y el mejor, el malo también. Fumar también y el resto también, todo", ha declarado antes de afirmar que el punto de inflexión llegó con el nacimiento de sus hijos.

"Yo ahora no hago nada porque ya lo he hecho todo", aseguró. "Lo qué pasa es que desperté un día y dije: '¿Y ahora qué? ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué me sirve todo esto?'. Fue el momento en el que nacieron mis hijos. Creo que en ese momento dije: 'ya lo hice y ahora paso a otra cosa'".

En el encuentro con los periodistas que acudieron a cubrir el popular evento musical que el cantante español se encargó de inaugurar, Bosé confesó haberse sentido perdido. "Yo estuve perdido; pero me he encontrado en las mañanas por ese sentido de la responsabilidad que tengo y de respeto a algo que se llama la música, que me lo ha dado todo en la vida y a la que le debo absolutamente todo, y por respeto me he levantado cada mañana a pesar de los pesares y he estado a la altura en cada situación que tenía que estar. Eso ya fue un tiempo pasado", concluyó.

Seguro que también te interesa...

El especial homenaje familiar a Bimba Bosé en el aniversario de su fallecimiento

La familia Bosé hace piña para terminar su año más duro

El homenaje de Palito a su hermana Bimba Bosé

2017, el año negro de los Bosé

¿Sabías que Miguel Bosé es Aries? Consulta su horóscopo?