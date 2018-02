22 feb 2018

Robert Downey Jr. ha luchado durante años contra su gran adicción a las drogas y el alcohol, unas adicciones que su ex Sarah Jessica Parker creía que terminarían acabando con su vida.

Su historia de amor comenzó en el set de la película 'Firsborn' en 1984 y duró hasta 1991. La incapacidad de Robert para renunciar al consumo de drogas acabó finalmente con la relación de ambos actores.

La protagonista de 'Sex and the City' ha confesado a la revista 'People' lo difícil que fue su relación con Downey: "Yo había aprendido a cuidar de mí misma. Y en aquel entonces dedicaba un montón de tiempo a asegurarme de que él estuviera bien. Pero llegado un punto, reuní el coraje para decidir marcharme, me dije: 'Solo puedo rezar para que no muera'". Añade que cuando se enamoraron ella "no era consciente" de los problemas, que su entonces pareja, tenía con las drogas.

Recuerda su ingenuidad al comienzo de la relación: "Sí que le preguntaba por qué su corazón latía tan rápido, pero lo único que se me pasaba por la cabeza y que le decía era que no era bueno que hiciera tantas flexiones antes de meterse en la cama", explica.

Sarah Jessica Parker y Matthev Broderick. pinit

Actualmente Sarah Jessica Parker, disfruta de su relación con Matthev Broderick con quien contrajo matrimonio en 1997 y con el que también comparte tres hijos.

