El drama de Sonia Ferrer: "Casi me quedo en silla de ruedas"

22 feb 2018

De Sonia Ferrer se ha hablado mucho. Hubo una época, esa que compartió con Álvaro Muñoz Escassi, que la prensa del corazón hablaba de ella prácticamente a diario. Sin embargo, la presentadora ha sido de guardar uno de los secretos más dramáticos de su vida sin que trascendiera.

Hasta ahora, que decidido desvelarlo. Ha sido en una entrevista con la revista 'Lecturas' donde ha contado que padeció un tumor por el que casi se queda en silla de ruedas. Unas declaraciones que ha realizado en el marco de la presentación de su nuevo proyecto: 'De todo corazón', el espacio que conducirá en Telemadrid.

Tuve un tumor en la columna que me estrangulaba la médula"

"Tuve un tumor en la columna que me estrangulaba la médula. Fueron dos años muy malos, entre los 17 y los 19 años", es la confesión con la que ha conmocionado a muchos. "Es el peor momento de mi vida. Nunca he querido contarlo con dramatismo, pero me llegaron a preparar para estar en una silla de ruedas", continúa.

"Justo había acabado la carrera de danza clásica y todos se acabó. Sacrifiqué mi infancia, sin mi familia cerca, lloraba todos los días. De golpe tenía que pensar en otra vida", explica antes de asegurar que la recuperación fue durísima.

A lo largo de la conversación también habla sobre la maternidad y su hija, de siete años: "Siempre he dicho que hijos únicos como yo, no. No calculaba que me iba a separar. Me habría gustado tener muchos".

"Me encanta los niños, pero me gustaría ser madre con alguien con quien construir algo. Después de un fracaso necesitas doble seguridad. Estoy un poquito resignada al no. Pero mi ni niña es la bomba", añade.

