Brendan Fraser revela los motivos por los que desapareció de Hollywood

23 feb 2018

Brendan Frasier vivió el éxito más absoluto en Hollywood a principios de los 2000 cuando acumuló numerosos títulos de éxito en su carrera profesional. 'George de la jungla' o la trilogía original de 'La Momia' fueron algunos de los largometrajes que catapultaron su carrera profesional.

Sin embargo, cuando la carrera de Fraser estaba en su punto más alto, el actor se desvaneció. Hollywood apartó al fornido intérprete de sus producciones y su carrera terminó justo cuando estaba en su mejor momento. Pero, ¿por qué?

En una extensa entrevista que Brendan Fraser ha concedido a la revista GQ, el actor considera determinante el momento en el que fue víctima de una agresión sexual. Fraser explica que fue en verano de 2003, durante un almuerzo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los Globos de Oro, cuando el que fuera uno de los presidentes de la misma, Philip Berk, aprovechó el gentío para tocarle el culo, un hecho que el propio Berk reconoce en su memorias como un "pellizco en el culo".

Fraser tiene otra versión de lo sucedido que se queda lejos de la que ya ha ofrecido Berk. "Su mano izquierda hace un rodeo, me coge la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y lo empieza a mover por ahí". Presa del pánico por la situación, Fraser apartó la mano de su agresor y salió corriendo del hotel donde tenía lugar el almuerzo sin hablar con nadie. "Me sentí enfermo, como un niño pequeño, como si tuviera una bola en la garganta. Creí que me iba a poner a llorar, [...] como si alguien me hubiera tirado pintura invisible por encima", explica.

Philip Berk niega el relato de Fraser y asegura que el actor se ha inventado la historia. Sin embargo, el protagonista de 'La Momia' dice que ese instante le ha perseguido durante años y cree que fue la culpable de que su carrera de enterrara por completo. "En mi cabeza, por lo menos, había algo que me habían robado [...] El teléfono deja de sonar en tu carrera y te empiezas a preguntar por qué. Hay muchas razones, ¿pero fue esta una de ellas? Yo creo que sí".

El motivo por el que Brendan Fraser ha guardado silencio durante más de una década es por "miedo", según sus propias palabras. "¿Todavía tengo miedo? Por supuesto. ¿Siento que necesito decir algo? Por supuesto. ¿He querido hacerlo muchas, muchas veces? Por supuesto. ¿Me he impedido a mí mismo hacerlo? Sin duda", dice Fraser. "Y quizá esté sobreactuando en cuanto a lo que ocurrió. Sólo sé cuál es mi verdad y es la que te acabo de contar".

