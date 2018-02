Victoria Beckham posa con muletas tras romperse una pierna

24 feb 2018

Victoria Beckham ha sorprendido a sus seguidores en Instagram luciendo un complemento que hasta ahora no había formado parte de 'outfit' habitual: unas muletas. La diseñadora ha posado en una fotografía con muletas y una escayola agradeciendo el apoyo recibido. Pero, ¿qué le ha pasado a la ex de las Spice Girls?

Tras días de intenso trabajo, Victoria y su familia se trasladaron a Canadá para disfrutar de unos días en la nieve. Podemos deducir que algo no fue bien durante la escapada de los Beckham para esquiar porque tras ese viaje, ahora la diseñadora luce una escayola que nos da a entender que se ha fracturado la pierna.

Los rumores sobre lo que le ha pasado a Victoria no han cesado en las redes, aunque ella no ha querido dar ningún tipo de explicación al respecto asegurando que "Solo necesito un poco de reposo". Parece que la cosa no es nada grave y que en breve la matriarca de los Beckham podrá volver a subirse a los tacones.

