La doctora Quinn posa para Playboy

26 feb 2018

No hace falta quitarse la ropa para ser chica Playboy. Y la actriz Jane Seymour, que siempre será para los telespectadores la doctora Quinn, lo ha demostrado con un posado de lo más sensual a sus 67 años.

La actriz, que ha compartido una imagen de la sesión de fotos, revela: "Me siento mucho más sexy ahora que cuando era más joven. Antes, yo estaba como, 'Oh Dios, se supone que soy sexy. ¡¿Qué es eso?!'. Hay una enorme libertad en haber vivido tanto como yo. Como mi padre solía decir: ‘Estoy cómodo con mi propia piel".

A lo largo de la conversación, Jane habla del caso de acoso que vivió en sus propias carnes. "Fui a su casa para hablar de un papel. Me mostró la prueba de cámara que había hecho y luego se sentó junto a mí y dijo: 'Bueno, dije a todos que eres perfecta para mi película y que no puedo esperar. Eres perfecta'. Dijo: 'He hecho mi parte y ahora es el turno de que hagas tu parte. Ya sabes lo que tienes que hacer’. Y dije: 'No, no lo sé’., comienza su confesión.

"Y él puso su mano en mi muslo, muy arriba. Siendo muy británica, crucé las piernas y me moví por el sofá hasta que no me quedó sofá. No tuve más remedio que levantarme y decir: 'Por favor, ayúdeme a volver a casa'", concluye la misma.

Este capítulo de su vida le provocó verse sumida en una depresión que la llevó a abandonar su físico: "Engordé. Horneaba pan y me comía una barra cada mañana y después me ponía a coser. Decidí que ya no iba a hacer esto. No estaba preparada para hacer lo que tenía que hacer".

Seguro que también te interesa...

Ana Obregón, la nueva conejita de Playboy

Las 'conejitas' de Hugh Hefner en la vida real

Una prima de Kate Middleton posa para Playboy

¿Sabías que Jane Seymour es Acuario? Consulta su horóscopo?