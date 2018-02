Paris Jackson, la niña rica más desgraciada del mundo

26 feb 2018 CARLOS gonzález

Vestía unos minúsculos pantalones cortos, jersey azul eléctrico y zapatillas con los cordones desatados. Llevaba gafas redondas de espejo. Entró en uno de los establecimientos que venden marihuana de forma legal en Los Ángeles, salió con una bolsita en la mano, se metió en el coche y desapareció. ¿Todo en orden? No. Paris Jackson aún tiene 19 años y, en teoría, no podría comprar esta sustancia hasta los 21, edad en la que está fijada la mayoría de edad en California.

Algo similar ocurrió en enero de 2016, cuando la pillaron fumando un pitillo en la calle y algunas personas se lo recriminaron a través de las redes sociales. Ella entonces respondió: "Esta es la cosa menos mala que puedo hacer. Sobre todo si lo comparas con lo que hace la mitad de las chicas de 17 años de este país. Aunque supongo que también me pondríais verde si estuviera comiéndome un donut. Quiéreme u ódiame. No tengo nada que demostrar a nadie".

Y es que, a Paris no le ha quedado más remedio que crecer deprisa y encima hacerlo delante de todo el mundo. Especialmente, a partir de los 11 años, cuando murió su padre. ¿Recuerdan cómo hasta ese momento Michael Jackson, en sus escasas salidas a la calle, solía llevar a sus hijos con la cara cubierta por una máscara para que la gente no les pudiera reconocer?

A pesar de eso, del extraño ambiente que debía respirarse en el rancho Neverland o de incidentes como el del balcón de un hotel de Berlín –cuando su padre enseñó a su hermano menor, Blanket, a los fanes y lo dejó unos segundos asomado al vacío–, Paris guarda buenos recuerdos de su infancia: "Me trataron como la favorita porque era la única chica, era la princesa, mi padre me veía perfecta".

Pero el 25 de junio de 2009 todo cambió. Ese día, Michael Jackson sufrió una sobredosis de calmantes y, según se contó en el juicio, tanto Paris como su hermano Prince vieron como el cantante dejaba de respirar y moría. Vinieron luego los problemas por la custodia de los pequeños.

Primero renunció a ellos su madre, la enfermera Debbie Rowe, así que se encargó de cuidarles la abuela pero al desaparecer esta diez días y dejarles solos con el servicio, tuvo que empezar a compartir la custodia con T. J. Jackson, sobrino de Michael.

Detrás de todo ello estaba la guerra familiar por la herencia del músico. Paris, de 14 años entonces, transmitió a través de las redes sociales algunos de estos desencuentros y hasta salió a la luz pública un vídeo en el que forcejeaba con su tía Janet porque esta quería quitarle el móvil para que dejara de tuitear.

Terribles experiencias

Lo peor, sin embargo, fueron los abusos sexuales que sufrió por parte de un "completo desconocido" a esa misma edad y que contó en 2017 a la revista Rolling Stone: "No quiero dar muchos detalles. Pero no fue una buena experiencia en absoluto. Resultó muy duro para mí y en ese momento no se lo dije a nadie".

También aseguró entonces que estaba convencida de que su padre había sido asesinado y que su intento de suicidio a los 15 no fue la única vez que intentó acabar con su vida: "Me odiaba, creía que no podía hacer nada bien, que no era digna de vivir más".

Me siento feliz y orgullosa de mí misma"

En una de sus últimas entrevistas, en cambio, ha dicho que ahora todo es distinto: "Me siento feliz y orgullosa de mí misma". Y aunque no necesita el dinero para nada por la fortuna que le dejó su padre, los proyectos profesionales se le acumulan. Lo mismo debuta en el mundo de la moda protagonizando una campaña para Chanel que participa en un episodio de la serie Star.

Muy pronto, además, se estrenará su primera película. Se llama 'Gringo' y comparte cartel con Charlize Theron. Curiosamente la cinta trata de una compañía farmacéutica que lanza unas pastillas de marihuana…

