Sergio Dalma: "A Marta Sánchez se le ha ido la olla"

26 feb 2018 JOSU OLARTE

Tras hacer un lapso en su etapa revisionista y transalpina para trabajar con autores mas jóvenes como Ivan Ferreiro en su 'Dalma' (15) el astro catalán radicado desde hace más de dos décadas en Madrid Josep Sergi Capdevilla (Sabadell 1964) completa la trilogía Via Dalma adaptando con su rajo familiar una docena de clásicos italianos que van del 'Volare' de Domenico Modugno al pop melódico de los Matia Bazar de 'Solo Tú' Un repertorio "renovado" al que, "por demanda popular" vuelve a pasar revista en el Euskalduna

El Correo Algunos de los nuevos temas que versionas no responden al arquetipo de cantante italiano de voz rasgada que para muchos representas.

Sergio Dalma Sí, porque es un estereotipo que igual no se me aplicaba tanto si cantara en inglés. Es algo buscado aunque temía que canciones alejadas de mi estilo como 'Solo Tú' (Matia Bazar), 'Será porque te amo' (Ricchi e Poveri), Volare (Domenico Modugno) o Trotamundos (Nicola Di Bari) no funcionaran. Pero lo cierto es que el disco ha la hecho como los anteriores y eso que se va más alla de los 70 y los 80 e incluye canciones que me encantan, pero que aquí no fueron tan populares como 'Amores de Toto Cutugno'.

E.C. Como catalán famoso y afincado en Madrid no dejan de preguntarte sobre el 'proces' ¿Te hastía ya la cuestión?

S.D. Es algo que me ha preocupado como a todo el mundo y que no ha parado. Vía Dalma III salió además justo en plena ebullición del referéndum asi que imagínate. En esa agitación tenía la necesidad de decir lo que pensaba como ciudadano catalán, español y respetuoso con todo el mundo y así lo hice. En estos momentos creo que hay una sensación de saturación y descontento. Creo incluso que hay políticos que se han hecho caca encima. Si defiendes unos intereses los tienes que hacer hasta el final. No soy independentista pero admiro la coherencia y la valentía que ha demostrado Oriol Junqueras. No puedes echarte atrás porque vayan a meterte a la cárcel o haya políticos que aprovechen para echar más leña al fuego.

E.C. Y en esa coyuntura, a Marta Sánchez le da por adaptar el himno de España ¿Qué te parece la ocurrencia y el ruido que ha generado?

S.D: En ese tema creo que a Marta Sánchez, con todos los respetos, se le ha ido la olla. Una tía como ella con una de las mejores voces de este país y una carrera de 30 años qué necesidad tenía de algo así... sabiendo además en el momento tan delicado que estamos en temas de nacionalismo. Cuando lo escuche les dije a mis músicos: "ahora deberíamos hacer nosotros una versión rockera del Els Segadors". Con estas cosas hay que ir con mucho cuidado porque con algo así se habla de todo menos de música. Claro que si quería publicidad la ha conseguido.

