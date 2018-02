Roger Federer triunfa en Mónaco en los Premios Laureus del Deporte

28 feb 2018

Los recibieron en su principado, pero, a pesar de reinar en territorio monegasco, Alberto y Charlene de Mónaco cedieron el trono, por una noche, a una leyenda del deporte. Hubo muchos premiados en la gran noche del deporte, pero, sin duda, Roger Federer destacó por encima de todos.

A fin de cuentas, a nadie se le escapa que pasará a la historia como una leyenda. Lo hará no solo por su palmarés o por la elegancia sobre la pista, sino también por haber sido número 1 en una época en la que ha tenido que batallar con raquetas de la de Rafa Nadal. Y, ojo, que no lo decimos nosotros, lo reconoció el mismo: "Gracias a Rafael Nadal he conseguido ser un jugador mejor. Quiero alabarle". Se llevó dos, pero tiene una buena colección de Laureus en su casa de ediciones anteriores.

Amén de para reconocer el buen hacer de los deportistas a nivel mundial, este acto sirve, cada año, para que aquellos que un día lo fueron todo en los terrenos y canchas de juego, se paseen por la alfombra roja. La mayoría de ellos lo hacen con sus parejas, como es el caso de Raúl González y Mamen Sanz o Carles Puyol y Vanesa Lorenzo.

Alguno –aún en activo-, parece que no tuvo la suerte de encontrar acompañante y tuvo que llevarse a esa ‘amiga’ que le hizo brillar en 2017 –véase Sebastian Steudtner, que posó con su tabla de surf-.

Por cierto, España optaba a cinco Laureus, pero solo se llevo uno: fue para el golfista Sergio García .

