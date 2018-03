Carlos Latre: "Haría cada una de las imitaciones de los concursantes"

1 mar 2018

Es probablemente uno de los mejores imitadores de nuestro país. La capacidad de Carlos Latre para mimetizarse con la gente a la que pone voz le ha he hecho famoso, pero también le ha asegurado un lugar de honor en el jurado de 'Tu cara me suena', porque nadie como él entiende los matices que hacen perfecta una imitación.

Hablamos con él de sus proyectos y de su paso por el concurso, una cita ineludible en su agenda.

Corazón ¿Cómo valoras esta edición de 'Tu cara me suena'?

Carlos Latre Ha sido muy igualada. Los de abajo han tenido una evolución muy buena, han mejorado muchísimo, y los arriba no han bajado el listón. Hemos visto buenísimas imitaciones, y eso que ya hemos visto a Roko, hemos visto a Blas Cantó, hemos visto a Los Chunguitos, a Javi de Pecos. Hemos visto de todo. Es mucho más difícil sorprender. Además de las seis ediciones, la edición con anónimos y niños y no se han repetido temas.

C. En el jurado cada vez tienen más confianza y más cachondeo, ¿cómo llevan esto?

C.L. Nosotros tenemos un código interno, tan nuestro que hay veces que no nos damos cuentas de que estamos en directo. Hemos dicho a la cadena 40 veces que tenemos un programa propio, 'La terraza de Ángel', cuánto antes o hacer 'El chat con el jurado' porque nos llevamos muy bien, nos divertimos muchísimo. Quedamos fuera del plató, nos vamos a cenar por ahí y a karaokes. No sabes lo que es ver a Chenoa o Lolita cantando en un karaoke. La relación es buenísima, muy divertida.

C. ¿Cómo es ese vínculo con otra gente que ha pasado por el jurado como Mónica Naranjo?

C.L. En mi caso, aunque creo que puedo hablar por todos, el clima que tiene este programa es tan majo que yo me he llevado muy bien con Mónica. Nos adoramos. Y con Marta igual. A Shaila la vi hace poco en Miami, quedamos y con su marido. Y luego la gente que va viniendo, con Santiago fantástica. Esa mesa tiene muy buen 'feeling'.

C. ¿Así que en ese karaoke han cantado a Mónica Naranjo?

C.L. Hombre, no hay duda (risas). No hay nadie que no cante en un karaoke a Mónica Naranjo: (se pone a cantar) "Tú y yo volvemos al amor", es maravillosa

C. ¿Qué concursante le ha sorprendido más de esta edición?

C.L. Creo que ha sido Fran Dieli. Porque no esperaba que fuera capaz de imitar como al final lo ha hecho. Al principio hizo un Prince que me pareció espectacular. Fran es muy alto y era imposible que se pareciera físicamente, pero vocalmente fue alucinante. Yo esperaba mucho también de Miquel, como se ha demostrado, porque ya lo había visto en el teatro y sabía de lo que era capaz. Pero Fran, que estaba más acostumbrado a verlo en 'Operación Triunfo' o con los Supersingles, no sabía que tenía esa versatilidad y que nos podía ofrecer un Pitingo, que para mí es la mejor imitación que he visto nunca de él. Incluso el propio Pitingo le dijo que fue espectacular. Luego he visto que también ha habido muchas artistas con su propio registro que han hecho un gran esfuerzo por cantar, como Diana Navarro o Lucia Gil. Lucía Jiménez ha sido una gran sorpresa o Pepa Aniorte que ha tenido días de ganar. Y luego creo que lo bueno es que, al final, los que no han tenido tantas oportunidades nos han dado noches gloriosas

Miquel Fernández ha sido el concursante más completo de esta edición"

C. ¿Quién es su ganador?

C.L. A ver, es complicado. Para mí el mejor imitador es Raúl. Sin duda. Y es un programa de imitar, por lo tanto para mí él es el mejor. Ahora, aquí también valen muchas otras cosas. Lo que ha hecho Miquel ha sido espectacular. Ha tenido temas mucho más complicados técnicamente y vocalmente. El más completo ha sido Miquel.

C. ¿Miquel ha llegado a acercase al nivel de imitación de Raúl?

C.L. Sí, si no, no estaría el número uno. Yo soy muy purista y muy fiel a mi criterio de que aquí se viene imitar. Creo que Miquel ha imitado espectacularmente bien.

C. ¿Cuáles son las tres cosas que tiene que tener una buena imitación?

C.L. La imagen, la presencia, que se parezca físicamente. Luego la voz, es lo que tenemos más claro, y lo tercero que para mí es lo más importante, lo que el personaje transmite, el alma, la esencia. Es para mí lo más importante. La mezcla de esas tres cosas es lo que hace una imitación completa.

C. ¿Tiene nuevos proyectos?

C.L. Sí pero necesito descansar un poco. También es bueno dejar de aparecer un poquito y así encarar la temporada que viene. Ahora me voy a prepararme para mi nuevo espectáculo. MI próxima gira de teatro que ya está proyectada y, si todo va bien, a final de año estaremos en los escenarios de toda España y también nos presentaremos en América, Méjico, Argentina, Chile etc... Y luego espero que Tu cara me suena y muchas novedades.

C ¿Se ve alguna vez dando el salto como concursante?

C.L. Yo es que sigo siendo concursante en el teatro cada día. Además, no puedo evitar apasionarme, yo haría cada una de las imitaciones de los concursantes. Pero esas pequeñas imitaciones que hacemos con el jurado las disfruto al máximo. Este es un papel diferente pero también me encanta. Además, no dejo de imitar nunca, no puedo evitarlo.

C. ¿Ha habido alguna valoración del jurado con la que no hayas estado de acuerdo?

C.L. Mil veces. Yo siempre me rijo por la imitación y muchas veces mis compañeros se rigen por el sentimiento. Lolita es muy de sentimiento, Ángel se rige por los ensayos de por la mañana y Chenoa es mucho más musical. Como yo siempre voy por la imitación, si no se me parece, lo digo. Este año ha sido de los años en el que más conflicto y discrepancia hemos tenido.

