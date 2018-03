Emma Thompson revela que una infidelidad real inspirÃ³ su personaje en 'Love Actually'

1 mar 2018

Emma Thompson ha revelado en un evento benéfico en Londres que su papel de esposa dolida se en 'Love Actually' estuvo inspirado en una experiencia real. En la cinta, Thompson interpretaba a Karen, una mujer que se derrumba cuando descubre que su marido Harry -Alan Rickman- la engaña con su secretaria, dando lugar a uno de los momentos más dramáticos del filme.

Para ponerse en la piel de Karen, Emma Thompson usó su propia experiencia con las rupturas matrimoniales lo que hizo más creíble el momento. "Aquella escena en la que Kate se pone a llorar en la cama es tan buena porque eso es algo por lo que todo el mundo ha pasado alguna vez. A mí, en concreto, Kenneth Branagh me destrozó el corazón", confesó recordando su divorcio con el director de cine en 1995.

"Sabía muy bien lo que se siente cuando descubres que el collar que tu marido ha comprado para regalar en Navidad no es para ti. Bueno, eso no fue exactamente lo que me pasó a mí, pero a eso me refiero cuando digo que todos hemos pasado por esto", detalló la ganador de dos premios Oscar.

Emma Thompson y Kenneth Branagh rompieron tras seis años de matrimonio. Su ruptura supuso todo un escándalo después de que el cineasta tuviera un affaire con Helena Bonham Carter.

