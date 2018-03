El favorito de Portugal renuncia a EurovisiÃ³n por un presunto plagio

1 mar 2018

El artista Diogo Piçarra, era el favorito para representar a Portugal en Eurovisión, pero finalmente y tras una gran polémica ha decidido retirarse de la preselección. Su tema 'Canção do Fim', que ganó la segunda semifinal del proceso de selección para cantar en Lisboa, ha sido acusado de plagio por su parecido con el tema religioso 'Abre os meus olhols'.

Unas acusaciones que echarían por tierra el requisito imprescindible de la originalidad del tema, que siempre se ha requerido en cada certamen y que ha provocado finalmente que Piçarra haya tomado la difícil decisión de abandonar.

El intérprete ha anunciado su retirada a través de un comunicado que él mismo ha compartido a través de Instagram. "A toda esta familia, les informo que he decidido terminar mi participación en el Festival da Cançao. No hay palabras para agradecer todo el apoyo y cariño que he recibido en las últimas 24 horas de compañeros de profesión, amigos, familia y fans. Mi postura es la misma en relación con mi música, tengo la conciencia tranquila y la cabeza bien alta. Pero no quiero alimentar más esta nube. Todo esto que se ha creado en torno a mi participación, ya nos es música", comienza escribiendo el cantante en su publicación.

Y continúa: "No quiero dejar de decir el orgullo que supone para mí poder representar a mi país en un concurso como es Eurovisión, pero ya no tiene sentido ni siquiera intentar aprovechar esta oportunidad" (...) "Mi carrera y mi vida no dependen de esto, solo dependen de ustedes y en ese sentido sé que siempre estaré bien acompañado". El artista concluye deseando suerte a sus compañeros que siguen en la selección para el certamen.

