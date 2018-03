Manel Fuentes: "Mi proyecto ahora es no morirme"

1 mar 2018

Lleva seis temporadas al frente de 'Tu cara me suena', pero Manel Fuentes no acusa el cansancio. Según dice, a pesar de combinarlo con un programa de radio y con un espectáculo musical en el que se mete en la piel de su ídolo, Bruce Springsteen, no quiere parar, porque está haciendo lo que le hace feliz.

Unos días antes de la final del concurso musical que presenta, hablamos con él del formato y de su forma de entender su trabajo.

Corazón ¿Qué valoración haría de esta temporada?

Manel Fuentes Buena, yo creo que después de seis años, a los que hay que sumar una temporada de anónimos y una de niños, ver que al final, Antena 3 termina por encima de la competencia, con lo cual, cualquier debate queda anulado. Pero sobre todo, hemos visto es que una súper cantante como diana Navarro no va primera. Sino que el primero es Miquel Fernández, que no sabíamos ni que cantaba, yo creo que es una buena noticia como país que el programa también sirva para descubrir nuevos talentos y ver actores muy versátiles que pueden cantar muy bien. A Lucía Jiménez alguno la tenía más ubicada como cantante por su hermana, pero yo creo que ha demostrado muchas noches que tiene un altísimo nivel. Y no sabemos ni qué en la gala final cuando los marcadores estén a cero. Creo que ese es un punto que ha tenido esta edición.

C. ¿Cree que han hecho menos ruido mediático que otros años?

M.F. Eso depende más de vosotros que de nosotros. No lo sé. También hay más formatos musicales que no había. Estábamos solos en la selva cuando todo esto empezó. Incluso había muchos que apostábamos porque nos fuéramos a pegar una leche, porque esto no fuera a funcionar. Pero yo, como lo de intentar imitar a otro cantante es algo que hago en mi vida persona, confié en esto, como confiaron Tinet, Gestmusic y Antena 3, y las cosas han funcionado durante seis años.

C. ¿Si la decisión fuera suya, ¿dejaría descansar el formato?

M.F. Nuestra intención y nuestra ocupación es tratar de que cada noche el show sea el mejor posible. Y hoy te puedo decir que vais a ver el mejor show de la 6ª edición de Tu cara me suena, pero si vienes la semana que viene te diré que vas a ver el mejor show. Pero el hecho es que estamos trabajando yapara la 7º edición con nombres a nivel de casting. Con lo cual, creo que el formato demuestra su solidez, su conexión con el público… evidentemente hay muchas más cosas. Seguramente este año ha habido otras sorpresas televisivas que os ocupan más para el ruido mediático (risas) pero estamos contentos de estar ahí.

C. ¿'Operación Triunfo' os ha podido eclipsar un poco?

M.F. Bueno, ellos iban los lunes. Yo creo que es evidente que había un punto de nostalgia, muchas ganas de ver como iba ese formato y evidentemente la noticia ha estado ahí por parte de los medios. Me parece súper comprensible que así sea. Pero luego miras los datos y el formato que ha sido líder desde que empezó fue tu cara me suena y coges toda la temporada y de media hemos sido líderes

Es evidente que había un punto de nostalgia con 'Operación Triunfo"

C. ¿Cuáles son las claves de ese éxito?

M.F. Yo creo que están en el origen. Cuando un programa tiene alma tiene mucho ganado y creo que este la tuvo desde el minuto cero. Y la tuvo por cómo nos pusimos a trabajar pero también por quiénes nos pusimos a trabajar. El realizador es el mismo que tenía en 'Crónicas Marcianas', a Juana Navarro, mi maquilladora, la conozco desde hace 20 años, que es lo que llevamos en esto de la tele. Y cuando más tiempo pasa creo que más lo valoras, y todo el mundo pone lo mejor de sí. Creo que todo eso va sumando. Hay una cosa que es talento, otra que es trabajo y la otra que es suerte. También hay alma, que es muy difícil de definir o de saber de donde viene. Creo también que la idea enganchó como ya me había enganchado en mi vida. Yo hablé con Tinet antes de que esto se hiciera y me decía: "¿Oye tú esto como lo ves?", y yo le respondía: "A mí lo que me va es hacer esto. Si yo me pongo unos vaqueros, unas botas, me cojo una guitarra y durante dos horas me pongo en uno de los papeles más exigentes que es el de Bruce Springsteen".

C. ¿Le hubiera gustado presentar 'Operación Triunfo'?

M.F. No,y se habló en el momento. Yo creo que lo bueno es la complicidad y que este también es un 'show' muy transversal. En la semifinal había una canción de ese programa. Y hay una serie conexiones personales y profesionales, que hacen que nos podamos alegrar del éxito vecino y que nosotros podamos seguir funcionando la mar de bien con 'Tu cara me suena'. Esa es la grandeza. Yo, cuando florecen programas de entretenimiento, soy feliz, porque es la televisión que me gusta ver y que me gusta hacer. Con lo cual las posibilidades se multiplican.

C. ¿A quiénes barajan para el 'casting' de la nueva temporada?

M.F. No puedo ir más allá de cuando Llacer se sube a la mesa y dice: "Este tiene que estar en 'Tu Cara me suena 7'". Creo que ha habido grandes sorpresas en positivo, que Carlos Baute venga un día, un tipo como él, consagrado en la música, y se atreva a disfrazarse de Celia Cruz, o que los Javis pongan un tuit diciendo que vendrían a cantar es muy buena noticia. Al final tienen un nivel alto. Eso es lo que el programa nunca ha dejado decaer. Las primeras ediciones había muy buenos humoristas y muy buenos cantantes, pero a partir de un momento… Os contaré un secreto: cuando íbamos a incorporar a Silvia Abril le sugerimos que se apuntara a unas clases de canto previas. Con lo cual, Silvia ya sabíamos que nos iba a dar mucho 'show', pero también tenía que cantar bien para no desentonar con el grupo. Y este año vino y cantó divinamente. Y si te dicen: "No me ha hecho gracia", ya, pero ¿cómo cantó? Los concursantes que se apunten verán lo que han hecho los concursantes de la edición anterior osea que el nivel lo están subiendo los propios compañeros que están aquí.

¿Cuándo más disfrutas como vas a descansar? Estoy haciendo lo que más me gusta"

C. ¿Qué proyectos tiene ahora que se acaba la temporada?

M.F. No morirme (risas).

C. ¿Cómo es eso de volver a pegarse el madrugón para ir a la radio?

M.F. Bueno, antes era peor. Antes hacía radio convencional y me levantaba a las 4.30 de la mañana. De hecho las dos primeras ediciones de 'Tu cara me suena' fueron así. El oasis ha sido que durante dos o tres temporadas dejé de hacer radio y vivía como un príncipe. Pero creo que como yo estoy habituado a pencar, porque soy periodista de facultad y de currármelo, y parece que si no trabajas mucho no está bien (risas).

C. ¿Le apetece hacer ahora un descanso?

M.F. No, ¿Cuándo más disfrutas como vas a descansar? Estoy haciendo lo que más me gusta.

