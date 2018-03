¿Estaba Jennifer Lawrence borracha en la premiere de 'Gorrión rojo'?

2 mar 2018

Jennifer Lawrence es una de las actrices más espontáneas entre las que habitan en Hollywood. La intérprete concede las entrevistas más sinceras y divertidas, generando a menudo titulares de lo más atrevidos.

En su última aparición en televisión, Lawrence ha confesado llegó algo chispada a la premiere de 'Gorrión Rojo'. Con las pupilas visiblemente dilatadas y los ojos especialmente abiertos, Jennifer Lawrence intentó disimular su estado sin éxito ninguno.

"Parecía que me había sometido a una terapia de electroshock"

"Pero yo me emborraché en tu cosa… ¿podemos ver las fotos de la première, por favor?", le dijo a Andy Cohen en una entrevista que concedió a SiriusXM. "Parecía como si me hubiese sometido a una terapia de electroshock. En mi cabeza yo me sentía como 'Soy una gótica de ensueño', pero después vi las fotos y pensé 'Soy una gótica de ensueño puesta de crack'. Lo único que decían mis ojos era '¡No estoy borracha!'", confesó Lawrence entre risas.

La explicación es sencilla. No es que Jennifer Lawrence haya perdido el control con el alcohol, sino que poco antes de la premiere grabó un episodio para el programa 'Watch What Happens Live!' donde compartió algunas bebidas con los presentes.

