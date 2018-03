Laura Escanes confiesa sus retoques estéticos

2 mar 2018

Mucho le han preguntado sus fans por ello y, finalmente, Laura Escanes ha decidido dar un paso hacia el frente y confesar cuáles son los retoques estéticos a los que se ha sometido. Según ha confesado en su cuenta de Instagram, la mujer de Risto Mejide ha decidido ocultarlo durante años por miedo a ser juzgada, convirtiéndose en un tema tabú para ella.

La influencer ha contado que se ha retocado el labio superior con ácido hialurónico y que quería contarlo para que, escondiéndolo, no se convierta en tema tabú algo que debería ser natural. "Siempre he tenido el labio de abajo muy gordito en comparación con el labio superior. Y no es que tuviera complejo, pero siempre intentaba poner morritos en las fotos para disimularlo. Ahora ya los tengo igualados y, en mi opinión, muy naturales. (Obviamente, si comparo fotos del antes y el después se nota muchísimo el cambio). Lo que llevo es ácido hialurónico y un proceso lento pero muy cuidado gracias al doctor Julián Bayón", ha explicado Laura.

Laura Escanes, el antes y el después de su retoque estético. pinit

También ha aprovechado para dejar claro si se ha retocado la nariz: "También a los que me preguntáis por mi nariz. Fijaos que en las fotos siempre poso con el perfil bueno porque creo que se me ve una nariz más bonita, todos tenemos nuestros trucos, pero comparando fotos de hace 4 años con las de ahora… Ahora me veo la nariz más pequeña, supongo que porque hay 4 años de diferencia. No me he operado la nariz, la sigo teniendo grandecita, pero eso me viene de familia", ha zanjado.

