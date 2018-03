Pelayo defiende a Fiona Ferrer tras la 'pullita' de Alba Carrillo en redes

2 mar 2018

Después del ataque de Alba Carrillo a Fiona Ferrer en redes, un nuevo integrante se ha unido a la batalla para defender a su compañera en 'Cámbiame'. Pelayo Díaz ha salido en defensa de su compañera y ha asegurado: "Fiona es superelegante, pero yo no. Soy de barrio y eres una chunga, no has aprendido nada de las clases que te dieron en Supermodelo".

Unas declaraciones a las que añadía: "a parte de vernos, cambia el papel de pared de tu casa que es horrible" (...) "Es muy, muy triste morder la mano de quién te la dio para trabajar", le recriminaba también el nuevo juez del programa.

La batalla de declaraciones entre Fiona Ferrer y Alba Carrillo, comenzaba cuando le preguntaron a la jueza del espacio qué pensaba de Carrillo. Algo a lo que contestó: "Es una mujer muy guapa, pero yo no la considero modelo de pasarela. Pero es una chica que queda muy bien cuando la fotografían". Unas declaraciones a las que Alba Carrillo no ha tardado en responder con dureza a través de su Instagram.

Además de haber coincidido en el programa de 'Supermodelo', en el que Alba Carrillo se dio a conocer y en el que Ferrer era también miembro del jurado. La jueza de 'Cámbiame' también es amiga de Feliciano López, ex de carrillo, puede que sea este el motivo de la dureza de sus declaraciones.

