Alicia Senovilla: "Echo de menos tener una pareja con la que compartir todo"

3 mar 2018

Eespués de diez temporadas en la televisión de Castilla la Mancha, Alicia Senovilla vuelve al magacín en Telemadrid en un año que espera que sea de grandes sorpresas.

Con una sinceridad abrumadora, la presentadora se desnuda para hablar de asuntos que nunca antes había verbalizado.

Corazón En enero acabó el programa 'A tu vera', que presentó durante diez años en Castilla La Mancha, y ya está en Telemadrid con 'En boca de todos'.

Alicia Senovilla Dio la casualidad que justo antes de terminar, me llamaron para este proyecto y comprenderás que soy una mujer autónoma, separada, con dos hijos y una hipoteca, y tengo que trabajar. Encima me vino una oferta que no podía rechazar porque siempre he querido volver a los testimonios. Me encanta contar historias y preguntar, y me siento como si lo hubieran diseñado a mi medida. Me gusta mimetizarme con el público, empatizo con las historias y soy feliz donde se me permita ser como soy.

C. ¿No tiene la sensación de que se ha acabado la era de los divos de la televisión?

A.S. El público quiere espontaneidad y gente con la que se identifique. Los que estamos en televisión parecemos personas inalcanzables y eso no es así en mi caso. Cuando termino el trabajo, me pongo mis zapatillas y vaqueros y soy una madre como cualquier otra, amiga de mi gente. Soy muy rural, por eso vivo a las afueras de Madrid. Disfruto con una vida de lo más sencilla. Limpio y hago mi casa, voy a los mercadillos, hago deberes con mis hijos… Vamos, lo corriente.

C. Eso también le hará tener los pies en el suelo y no caer en delirios de grandeza.

A.S. Mi padre siempre me repetía que no me olvidara de dónde vengo, de quién me dio la primera oportunidad y que pensara que si yo no me lo creía, el espectador tampoco. Con esos tres mandamientos me he movido siempre. La gente lo que espera de mí es que sea yo. Creo que soy muy positiva y por eso, hasta de los peores momentos de mi vida he sacado lo bueno. También soy llorona y en estos momentos, que llevo separada cuatro años y estoy sola con mis hijos, no tengo con quién compartir la ilusión de este programa. Lo vivo con ellos, pero evidentemente echo de menos una pareja con la que compartir todo y eso hace que te vuelvas más solitaria. Mis hijos tienen 15 y 11 años, están en la adolescencia y debe ser así, que vayan buscando su espacio. Además el hecho de vivir a las afueras me hace estar todo el día de chófer de ellos y también eso me limita mucho. De momento no queremos mudarnos, pero de aquí a unos años, igual me instalo más cerca de Madrid.

Lo pasé muy mal con un jefe. Me hizo vivir situaciones horribles"

C. Lleva cuatro años sola. ¿Sabe que son cinco los que se necesitan para superar un final?

A.S. Supongo que dependerá de cómo sea ese final. El nuestro no fue amargo ni motivado por terceras personas. Cuando decidimos tener una familia, nos instalamos en Madrid donde estaba mi trabajo y él tuvo que renunciar a su Cádiz natal. Con el tiempo me di cuenta que se sentía perdido fuera de su ciudad. Lo hablamos y decidimos separarnos. Eso no quita que seamos amigos y por eso cuando está en Cádiz, en casa lo echamos de menos y él a nosotros, pero cuando viene, noto que le falta su lugar.

C. ¿Entonces sigue pasando temporadas en su casa?

A.S. Claro que sí. Sabe que soy su mejor amiga y que esta es su casa. Hay buen rollo.

C. ¿Y nadie en estos cuatro años le ha interesado?

A.S. Nada hija mía, qué mal aprovechada estoy. Me pongo la canción de Coty 50 horas y me sube la moral. Ya ves cómo me consuelo.

C. ¿Sus amigas no le organizan citas a ciegas? Estoy segura de que triunfaría a la primera.

A.S. Pero si no tengo tiempo de cenas ni nada. No creas que es tan fácil. Evidentemente no quiero estar sola y pienso que estoy en esa edad en la que necesito sentirme querida y, sobre todo, deseada. Muchos amigos me vacilan porque están convencidos de que tengo mil pretendientes y te aseguro que para nada. Puede que el hecho de ser famosa levante cierto temor pero soy una famosa de estar con el paño limpiando en casa.

Alicia Senovilla presenta 'En boca de todos', en Telemadrid. pinit

C. Lleva muchos años en esta profesión como para entender que la campaña que ha destapado los abusos sexuales está levantando muchas reacciones. ¿Usted ha sufrido alguna de esas situaciones?

A.S. Sí, además creo que a casi todas nos ha pasado. Siempre hay un impresentable con un cargo que te hace vivir momentos incómodos. A mi edad sería impensable pero cuando tienes poco más de 20 años, claro que ocurre. Yo lo pasé muy mal con un jefe de la radio donde trabajé en Cádiz. Tenía 22 años y estaba a 700 kilómetros de mi familia. No conocía a nadie y solo quería aprender. Me hizo vivir situaciones horribles. Me citaba para entrevistas de trabajo en lugares a los que tenía que ir sola y eran encerronas. También he estado muchas horas sentada sin poder respirar en el apartamento de 25 metros que tenía, mientras me pasaba papelitos debajo de la puerta diciéndome que sabía que estaba dentro. Aquello fue horrible. Salía de mi casa con una psicosis horrorosa y estaba muerta de miedo. Encima no lo podía contar.

C. Tuvo que ser terrible...

A.S. Yo era muy inocente y no entendía por qué me hacía esas cosas. Me jugaba que nadie me creyera, que me echaran… tampoco podía decirlo en casa porque mis padres me hubieran dicho que volviera a casa y no quería renunciar a un trabajo por este impresentable. Por eso en cuanto pude, salí a otro trabajo y pude dejar ese infierno. De ahí que entienda y comparta la campaña de denuncia de los abusos. Con el tiempo siempre me prometí que buscaría a ese hombre para decirle lo que no fui capaz con 22 años. La mala suerte fue que murió y siempre me quedé con esa espina. Hoy no digo su nombre porque está muerto. En América las mujeres son más valientes porque dan nombres y apellidos. Aquí aún no nos atrevemos por las consecuencias.

