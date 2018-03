Santiago Segura: "Estuve un año entero recibiendo cocaína y LSD"

3 mar 2018

Acaba de estrenarse en los cines 'Sin rodeos', la primera película de Santiago Segura como director, actor y productor fuera de la famosa saga 'Torrente'. En una entrevista con ABC, el director ha hablado sobre los prejuicios que se le han achacado por los papeles que ha interpretado a lo largo de su vida.

"La gente creía que yo era machista por 'Torrente'. A mí me han besado chicas y me han dicho: '¡Qué bien hueles!' ¿¡Y qué pensabas!? Claro, y también soy machista. Y alcohólico. Y del Atleti...", ha explicado Santiago Segura. También ha relatado un episodio en el que debido a su personaje en 'El día de la bestia', un politoxicómano, se pasó un año entero recibiendo droga. "Yo preguntaba: '¿Por qué me dais esto?' No he tomado una droga en mi vida, pero como bordo los personajes y José María era politoxicómano, pues la gente pensaba que así era yo. Acaba uno harto de los estereotipos", ha afirmado.

Debido a eso, Santiago Segura afirma no querer sentirse encasillado como un hombre machista por películas como 'Torrente' y ha buscado con 'Sin Rodeos', donde la protagonista es Maribel Verdú, dar un giro a lo que ha hecho hasta ahora. "Me di cuenta de que el 65% o 70% del público que más disfrutaba con 'Torrente' era masculino. Parecía que yo solo podía hacer películas para hombres y que el humor de 'Torrente' no llegaba al público femenino. Y me dije: '¡Joder, tengo que remediarlo! ¡Si a mí lo que me gustan son las mujeres!", ha confesado.

