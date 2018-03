Aitana ('OT 17'): "Cepeda es bastante cerrado. Solo se muestra como es si tiene mucha confianza"

4 mar 2018

Si hace unos meses le dicen a Aitana Ocaña que su agenda de peticiones de entrevistas iba a estar repleta, no se lo habría creído. Ahora es una realidad porque forma parte del fenómeno del momento. La vuelta de 'Operación Triunfo' ha superado todas las expectativas y los concursantes, recién salidos de la Academia, ya son estrellas.

Aitana tiene luz. Profesional, simpática, siempre con una palabra amable por delante y por supuesto pendiente de su flequillo. Le doy las gracias por darme su primer posado y ella me da las gracias porque le hace mucha ilusión. Ya es una estrella porque la han preparado para esto, aunque se siga sorprendiendo cuando en la sesión de fotos la reconoce alguna que otra fan.

La pequeña de la expedición salió del 'talent' y al principio le costó hacerse a esta nueva vida. Quería volver adentro que es donde estaba protegida. Con los suyos. Ahora ya está disfrutando hasta de las situaciones amargas del momento. No es de hablar de amores y desamores, aunque deja claro que es difícil estar más feliz.

Corazón ¿Cómo estás viviendo todo desde que has salido de la Academia?

Aitana La primera semana fue muy raro. Creo que fui la que peor llevó el momento de salir. Y no por encontrarme a miles de fanes ni nada de eso. Lo que más me chocó fue el cambio de rutina. Piensa que durante tres meses nunca hemos estado solos. En la Academia estábamos con los compañeros y profesores 24 horas, y en las galas también estábamos acompañadas hasta para ir al baño. Ahora, de repente, te ves suelta con tu familia, a la que llevas tres meses sin ver, y te quedas un poco descolocada. Pero oye, ahora, un mes después, estoy mucho mejor.

C. ¿Echas de menos estar dentro?

A. Sí. Un montón. A veces, cuando veo vídeos en redes de nuestra vida dentro, me pongo a llorar. No sé por qué, pero es así. Y tengo claro que esto que tengo ahora es mejor y que todo lo que hemos hecho ha sido para llegar a esto, pero yo sé que lo que he vivido en el concurso nunca se va a poder repetir igual, y eso me da mucha pena. Pero sé que quedan cosas muy buenas ahora.

C. ¿Cuáles han sido el peor y el mejor momento de 'Operación Triunfo'?

A. Mejores hay muchos, pero me quedo con el rencuentro con los compañeros en la gala de Navidad y en la final. Eso no se me olvida, porque es cuando te das cuenta de lo mucho que quieres a esas personas que hace tres meses no conocías. También tengo muy buen recuerdo de los momentos en la sala del piano. Ahí vivimos momentos muy bonitos y divertidos. Los peores fueron cada vez que se iba alguien. Eso lo he llevado fatal, te diría que la que peor lo he llevado en general.

C. De tus actuaciones, ¿cuál es tu favorita?

A. Dos. 'Issues' porque era una canción muy de mi estilo. Me lo pasé muy bien y me gustó mucho la puesta en escena. Lo que pasó es que después de ese día, no me sentí a gusto en el escenario, no me gustaba lo que estaba haciendo y me vine abajo. Pero luego llegó mi segunda favorita: 'Procuro olvidarte'. Ahí me liberé muchísimo y sentí mucho la canción. Hasta Mónica se emocionó

C. Pero, dime la verdad, ¿os influía mucho lo que os decía el jurado?

A. A mí, mucho. Yo hacía mucho caso y tengo grabadas las cosas que me dijeron. De hecho, mis mejores actuaciones han sido después de las únicas dos veces en las que me propusieran para estar nominada (risas).

C. ¿Cómo estás viviendo el fenómeno del tema 'Lo malo'?

A. Todo es increíble. Ya grabar el videoclip fue divertidísimo. Lo hicimos entero en un día y todo era nuevo para mí. Nunca había actuado y fue muy guay. Y ver que hay más de seis millones de reproducciones de la actuación y un montón de gente haciendo el baile es una locura.

C. Y eso que, al principio, no os convenció mucho.

A. Ya, pero es que no es así. Fue un malentendido y lo pasé fatal. La canción claro que sí, lo que me pasaba es que el reguetón es un estilo que nunca había cantado y me dio un poco de miedo. Pero el comentario en la Academia no fue por la canción en sí.

C. Si te dicen hace cuatro meses que el Arenal Sound te quiere en su escenario este año...

A. Me lo dijeron mis padres y aluciné. El año pasado estuve en ese festival y pensaba: "Qué guay sería cantar aquí para tanta gente". Pero vamos, fantaseando. Y fíjate. Aunque te tengo que decir que aún no se han puesto en contacto conmigo desde que publicaron el tuit diciendo que querían que fuera.

C. ¿Cuál será el estilo musical de Aitana para su primer disco?

A. Pues es curioso, porque en mi paso por OT me he dado cuenta de que me gusta mucho el pop. Desde las baladas hasta las que son más de bailar. Creo que iría por ahí la cosa. Y tanto en inglés como en español.

C. ¿Con qué artista te gustaría compartir escenario?

A. Uy, pues te voy a decir uno nacional y otro internacional. Español, Pablo López. Bueno, y Pablo Alborán. E internacional, Sia, Adele y Rihanna. Al final te he dicho cinco (risas).

C. ¿Cómo gestionas 680.000 seguidores en instagram?

A. Es impresionante. Cuando entré en la academia tenía 13.000 seguidores, que ya era una barbaridad para mí. Es que colgué un vídeo cantando Riptide y gustó. No me preguntes por qué, pero una chica colombiana que tenía dos millones de seguidores lo compartió y subió mucho. Pero lo de 650.000 es una pasada. Nunca sé qué publicar, pero me voy animando cada vez más. Si te digo la verdad, no soy muy consciente de la cantidad de gente que hay. Ni lo soy ni quiero serlo.

C. Y lo que os gusta hacer directos en las redes...

A. Sí. Es que piensas: "Si llevan viéndonos en directo tres meses todo el día, qué más da hacer más". Ya nos han visto de todas las maneras.

C. ¿Cómo llevas que se interprete todo lo que hagas?

A. Pues mira, la verdad es que nada de lo que pongo va con segundas. A veces alucino con las interpretaciones que se dan. Pero bueno, poco se puede hacer. Incluso es divertido, porque ni yo me había dado cuenta de que se podían pensar cosas así.

C. Cosas como que eres independentista por ir de amarillo en un acto.

A. Sí. Puedo entender que la gente vea titulares donde no los hay porque han estado acostumbrados a vernos casi 24 horas al día y ahora no tienen tanta información. Pero bueno, lo relativizo bastante. En este caso en concreto, al principio me disgusté porque no quería haber causado ningún revuelo ni me apetecía hacer que alguien se sintiera mal en ninguna de las partes. Pero luego pensé que no tenía que darle importancia ni mucho menos pedir perdón. Me puse una camiseta amarilla como si me hubiese puesto una azul. Es lo que decidí por la mañana. Supongo que es importante saber que no le puedes gustar a todo el mundo.

C. ¿Qué tal con los fans?

A. Bien. Me paran mucho. Lo que me resulta más raro es cuando me preguntan si soy Aitana (risas). A veces me quedo un poco bloqueada porque no me he acostumbrado aún. Me encanta que la gente muestre tanto su cariño. Me gusta mucho.

C. ¿Tu familia cómo lo lleva?

A. Todos estamos preparándonos para lo que viene. Es una situación a la que no estamos acostumbrados. A mis padres y amigos no te creas que los he visto tanto. Con las entrevistas, grabaciones y ensayos todavía no nos ha dado tiempo a pasar mucho rato en casa. Me dicen que me echan de menos. Están superfelices por mí, pero son tres meses casi sin vernos más lo que viene ahora.

C. Te voy a pedir que me definas a algunos de tus compañeros.

A. Agoney: Una diva en el escenario (risas). Alfred : Hacen falta más personas así. Es diferente. Amaia: Luz, natural, transparente, tal cual es, buena. Es como la ves. Ana Guerra. Una guerrera. Puede con todo. Cepeda: Es bastante cerrado. Lo dijo él. Solo se muestra como es si tiene mucha confianza. Eso me gustó. Conmigo se portó muy bien y fue un gran apoyo en la casa. Miriam: Ha sido como una hermana mayor. Me ha enseñado a tener dos dedos de frente en todo lo que haga. Me hizo madurar mucho en la academia. Muy sensata. Nerea: Es muy yo. Hablábamos mucho por la noche. Roi: La alegría de la casa junto a Ricky.

C. ¿Qué supuso interpretar 'No puedo vivir sin ti'?

A. Fue muy especial, principalmente, porque fue en la Gala Uno. Yo a Cepeda lo conocí en los castings finales. Estábamos algunos que ya hicimos grupo entonces y tenía más confianza. Me acuerdo que me dijo que entraríamos los dos y que cantaríamos juntos. Lo dijo como broma, pero luego se cumplió. No me lo podía creer. Además yo no había cantado mucho en español. Al principio no estaba muy convencida, pero fue creciendo y en la gala fue muy especial. Va en la gira.

C. ¿Te ha dado quebraderos de cabeza todo lo que ha pasado con Cepeda? Que se os relacione como pareja y lo que se dice en redes.

A. A mí no me crea dolores de cabeza nada de eso, pero sí que me sienta mal que se piense que salgo de la Academia y que ahora no me hablo con Cepeda. Me hablo con todos. Que cada uno interprete lo que quiera. Solo yo sé cómo estoy y estoy muy feliz. En todo caso pido respeto para todos.

