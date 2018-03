Coque Malla: "No me he enganchado a 'Operación Triunfo'"

4 mar 2018

Lo que más le cuesta son las fotos. Pero eso es lo de menos, charlar con Coque Malla sobre música es una gozada. Este artesano de la canción acaba de poner la guinda a la última década con Irrepetible, el primer disco en directo de su etapa en solitario. Un concierto lleno de cuerdas, vientos, amigos y nervios que nos regala en forma de audio y de imagen.

Le pregunto sobre sus canciones e incluso sobre 'Operación Triunfo', que no habría sido igual sin su 'No puedo vivir sin ti' -puedes recordarlo aquí-. Y, por supuesto, sobre Los Ronaldos. Ese grupo que marcó mi juventud y les adelanto que se quedará en el recuerdo. Porque, como él mismo dice, "me parece más estimulante mirar hacia adelante".

Corazón Primer disco en directo de Coque Malla en solitario. ¿Por qué ahora?

Coque Malla Creo que es un momento muy interesante. Hasta hace unos años mi música se centraba en Dylan, Bowie, los Stones, los Beatles y poco más. Desde entonces hasta aquí empecé a abrirme un poco a tener otras influencias musicales. Eso enriqueció mi música y desde La hora de los gigantes se hizo más compleja. Lo maravilloso es que en vez de alejar a la gente, hubo recompensa. Al público le interesó que yo arriesgara y eso me animó a hacer una foto de ese momento. Y la consecuencia directa ha sido 'Irrepetible'.

C. ¿Y tenía que ser en directo. ¿Dónde disfrutas más, haciendo o compartiendo tu música?

C.M A mí donde más se me conoce es en un escenario. Aunque ahora estoy aprendiendo a disfrutar mucho en el estudio, algo que no hacía. Sufría pensando que las cosas nunca quedaban bien. Los discos eran lo que había que hacer para luego subirse a un escenario. Ahora me involucro en la producción de mis discos y lo disfruto mucho. Lo mío. Si me llaman para producir lo de otros, me temblarían las piernas.

C. ¿Cómo viviste esa noche en el Teatro Nuevo Alcalá??

C.M. Pues la verdad es que es como ser el anfitrión de la fiesta. No disfruté. Hubo momentos que sí, pero te preocupa tanto que todo salga bien que no lo disfrutas, al menos no como deberías. Se prepara mucho todo para hacerlo ese día y solo ese día. Tuve muchos momentos, pero hasta que acaba no te enteras de cómo ha ido. No era un concierto para perder el control, soltarse la melena y dedicarte a disfrutar.

C. Era una apuesta complicada.

C.M. Fue un lío tremendo! Había mucho trabajo detrás, muchos días planificando los vientos y las cuerdas, la escena y tocar en Madrid, que también es jodido. Y todo para una vez. Disfruté más del proceso de creación, de revisar los arreglos con mi hermano Miguel, de escribirme con Neil Hannon y el resto de invitados para preparar las canciones… Todo eso lo disfruté mucho más que las dos horas del concierto. Fue un trabajo de más de un año para un solo día. En la gira será diferente.

No tendría sentido que volvieron los Ronaldos"

C. Y, además, hay un DVD del concierto.

C.M. Sí, eso lo hizo más complejo todavía, pero teníamos claro que queríamos completar el audio con lo visual de una forma diferente. No quería un concierto grabado, sino una película de lo que pasó allí esa noche con su banda sonora. Y eso es lo que creo que hemos conseguido.

C. En total, seis colaboraciones. ¿Cómo se hace esta selección?

C.M. Realmente se hace tirando de personas que significan algo para ti. No quiere decir que siempre tenga que ser así, pero es mejor si el que te acompaña sabe lo que hay debajo de las canciones. Allí estuvieron Neil Hannon (Divine Comedy), Jorge Drexler, Iván Ferreiro, Dani Martín y Amable Rodríguez y 14 músicos más. Sin desmerecer a los demás, los dos momentos más potentes fueron el de Dani Martín y el de Iván Ferreiro, que coincide que son los más amigos.

C. Con Iván Ferreiro, cantaste 'Me dejó marchar'. Ese momento supera el millón de visitas en YouTube.

C.M. Una barbaridad. Es que es una canción muy especial. Iván incluso hizo una versión al piano que está en sus redes sociales. Para él fue muy especial. Estaba claro que esa era la suya.

C. Y con Dani Martín, 'Guárdalo de tu época' en Los Ronaldos

C.M. Dani es fan de Ronaldos desde pequeño. Siempre lo ha dicho y sé que para él era un momento importante cantar esa noche conmigo. Él dice en broma que ojalá yo toque un día con Keith Richards, porque él ya ha tocado con Coque. Salió al escenario como un toro de lidia saliendo de chiqueros y esa energía la contagia a todo el mundo.

C. ¿Cuál es la canción que no podía faltar?

C.M. Hay unas cuantas. Por supuesto 'No puedo vivir sin ti', La señal, 'Me dejó marchar' y 'Berlín'. Ese sería mi 'top five'. Hay muchas que son importantes, pero se quedaron fuera.

C. ¿Siempre hablas de ti en las canciones?

C.M. Creo que casi todos los que escribimos hablamos de nosotros mismos. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, lo que nos ocurre da la casualidad de que le está ocurriendo a mucha gente y entonces se produce el éxito. Pero hay otras que no. El por qué es un misterio.

alberto bernárdez. "Espero estar ahora en mi peor momento, eso significaría que vendrán mucho mejores". alberto bernárdez. "Lo del Himno de Marta Sánchez me parece graciosísimo. Vamos, me importa poco". alberto bernárdez. "¿Quién ganó 'Operación TRiunfo 2017'?". alberto bernárdez. "No es sano tener la sensación de que el pasado fue mejor. Eso te aniquila".

C. Leo que Coque Malla está en su mejor momento. ¿Algo que decir?

C.M. Bueno, espero estar en el peor, eso significaría que vendrán mucho mejores (risas). Lo cierto es que es un momento estupendo. Se han producido dos circunstancias que no son habituales. Que arriesgues en tu música y que la gente lo premie. Es un buen momento, dentro de muchos años sabremos si el mejor o no.

C. ¿Es sano hablar del pasado?

C.M. Sí, ¿por qué no? Lo que no es sano es tener la sensación de que el pasado fue mejor. Eso te aniquila.

C. Hablemos de lo que pasó. Ronaldos cumplió más de tres décadas desde que empezásteis y no hay vuelta a los escenarios, que es algo que han hecho muchos grupos de los 80 y 90..

C.M. Me parece estupendo si a ellos les hace feliz volver. Nosotros con Ronaldos en 2005 hicimos una vuelta y fueron los mejores años en todos los sentidos: éxito, relación entre nosotros y sobre todo, musicalmente. Esos años fueron brutales, pero no los cambio por lo que tengo ahora. Me parece más estimulante mirar hacia adelante que volver a las canciones que se hicieron hace un montón de años.

C. En la última gira, sí has contado con algún tema de Los Ronaldos.

C.M. Sí. Es que ahora es cuando me estoy reconciliando un poco con ese repertorio. Metimos dos o tres y hasta entonces, una o ninguna. Tuve momentos de ruptura total con esa etapa. Ahora musicalmente no me interesa, pero seguimos siendo muy amigos. No me arrepiento, pero estoy en otra etapa en la que ese rock frenético rompería todo el clima de lo que hago ahora. Es como si estás en una habitación con velas relajado y de repente alguien entra y enciende la luz. No es el momento.

Casi todos los que escribimos hablamos de nosotros mismos"

C. Si hablamos de éxitos actuales, hay que hacerlo de No puedo vivir sin ti y 'OT'. ¿Pudiste ver a Aitana y Cepeda interpretándola?

C.M. No. Quizá me han puesto algún momento, pero no lo recuerdo. No es pose. De hecho, me parece estupendo, no tengo nada en contra de 'OT'. Es que es de esas canciones imperecederas e imbatibles. Hay canciones que son de un año o momento concreto y se quedan ahí, pero No puedo vivir sin ti es la canción del año cada año. Se renueva. Es algo fantástico.

C. Veo que no te enganchaste a 'Operación Triunfo'.

C.M. La verdad es que no. Al principio hubo alguna edición que me enganchó, pero esta no la he visto. ¿Quién ganó?

C. Amaia. Iba a decir Amaia de España, pero no sé si ya es Marta Sánchez...

C.M. Lo del Himno me parece graciosísimo. Vamos, me importa poco. Y estoy de acuerdo con Buenafuente en que al escuchar ese momento, me ha recordado un poco a los anuncios de turrón (risas).

C. Aunque el concierto se llame 'Irrepetible', ¿hay alguna posibilidad de que se repita? Es que no pude ir.

C.M. (Risas) No lo creo. Sería una incongruencia total. Sé que la gente lo perdonaría y muchos estarían encantados, pero los mismos invitados, el mismo sitio... sería raro.

C. ¿Hay posibilidades de que vuelvan Los Ronaldos?

C.M. Yo lo veo muy raro. Con poco sentido ahora mismo. Nos llevamos bien y hay buen rollo, pero mis ideas de futuro no pasan por mirar atrás. No puedo decir jamás, nunca, imposible, porque nunca se puede decir eso, pero no.

C. Ya estamos esperando el próximo concierto. ¿Cuándo sales de gira?

C.M. Pues empecé en Cádiz en carnaval, esta semana (3 marzo), estaré en Capitol de Cieza y me quedan otros muchos, además de festivales. El 12 de abril estaré en Madrid en La Riviera. Seguiremos de gira hasta octubre y luego, a grabar para salir a finales del año que viene.

Seguro que también te interesa...

Álvaro Urquijo: "Mi hermano Enrique no era toxicómano"

Amparo Sandino: "Dejé mi carrera en pleno éxito porque quería ser madre"

El Langui: "¿Minusvalido? Yo soy muy válido en muchas cosas"

Carlos Vives: "Shakira abre muchas puertas"

¿Sabías que Coque Malla es Libra? Consulta su horóscopo?