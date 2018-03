4 mar 2018 javier carrascosa

A la tercera va la vencida, o eso dicen. Dinio puede convertirse en el claro ejemplo de ello. Se casó por lo civil en Sofía, la capital de Bulgaria, hace algo más de un año con Milena, una bailarina que conoció en la Sala Bagdad en Barcelona, en las que ambos trabajaban.

Encontraron un obstáculo en su matrimonio al no tener validez legal en nuestro país, donde ambos residen. Para que la pareja pudiera disfrutar de su matrimonio de forma oficial en España se han tenido que realizar una serie de trámites que ha llevado su abogada, Elena Sanz. Ahora, la pareja ya puede vivir como un matrimonio de pleno derecho.

Dinio y Milena, que viven en la Ciudad Condal junto al hijo de ella, pasaron unos días en Madrid, visitando el despacho de su abogada para firmar la documentación pertinente y aprovecharon el viaje para cerrar también algunos de sus negocios.

Dinio se considera una persona renovada. Fue en una visita a Bulgaria donde el cubano le dio el ‘sí, quiero’ a su novia. Desde entonces, ha dejado la noche y ha manifestado la intención de irse a vivir allí para cumplir su sueño: convertirse en anticuario. Está dispuesto a dejar atrás su negocio de productos eróticos y sus apariciones los fines de semana en la famosa sala catalana Bagdad.

Ambos aportan hijos al matrimonio: ella, uno de apenas cinco años, y él, dos, fruto de su anterior matrimonio con Elodie Mansion, que están internos en un colegio de Madrid.

Corazón Se casaron por lo civil en Bulgaria, ¿pero este matrimonio no estaba reconocido en España?

Dinio Exacto. El matrimonio que celebré en Bulgaria ya ha sido reconocido en España gracias a Elena, mi abogada.

C. ¿Puede vivir en Bulgaria?

D. Sí, ya puedo vivir en Bulgaria. Mi primer San Valentín lo pasé en un balneario allí, entre montañas. Fue el regalo de mi mujer.

Mis hijos están internos en Madrid"

C. ¿Y cómo fue ese romántico día juntos?

D. Increíble, porque te metes en unas aguas termales mientras está nevando y te ves rodeado montañas.

C. ¿Conoce a la familia de su mujer?

D. Sí, a toda su familia. A su madre, su abuelo, que en paz descanse, su abuela... A su niño le quiero como si fuera mi hijo y mi mujer quiere mucho a los míos. Somos muy felices.

C. Pero en España tiene a gran parte de su familia...

D. Tengo unos vínculos familiares. Mis hermanos y mis hijos están viviendo entre Madrid y Barcelona.

C. ¿La custodia de sus hijos la tiene su mujer?

D. Sí, pero la patria potestad es compartida. Tengo un régimen de visitas como cualquier padre, teniendo en cuenta que mi exmujer vive en Madrid y yo, en Barcelona.

C. En este último año, ¿su vida ha cambiado?

D. Sí, bastante. Me he casado con mi mujer a la que conocí trabajando. He dejado lo malo y me estoy embarcando en nuevos negocios. Tenemos un piso en Bulgaria, donde vamos a residir.

C. ¿Qué es lo más le gusta del país donde va a vivir?

D. No ves ni un coche de policía. Creo que en España pecamos de dejar entrar a todo el mundo. Se debería dejar entrar a gente honrada que venga a trabajar y que no venga a robar un bolso a una señora que va paseando tranquilamente por la calle.

C. ¿Y ahora está aprendiendo búlgaro?

D. Solo sé decir hola, adiós y alguna cosita más.

