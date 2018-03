Premios Oscar: errores imperdonables en la ceremonia

5 mar 2018

"Lamentamos profundamente los errores que se cometieron durante la presentación de la categoría a Mejor Película durante la ceremonia de los Oscar celebrada anoche. Pedimos disculpas a todo el elenco y a los equipos de 'La La Land' y 'Moonlight', cuya experiencia fue profundamente alterada por este error", rezaba el comunicado emitido por la Academia estadounidense tras la ceremonia de los Premios Oscar 2017.

Por si el lector no lo recuerda, 'La La Land' fue durante unos instantes la película del año... hasta que rectificaron para darle la estatuilla dorada a 'Moonlight'. Un error lo suficientemente grave como para pedir esas disculpas públicas.

No para pedir perdón, pero sí para aprender y no volver a hacerlo fue la manera de aplaudir de Nicole Kidman. La rectitud de las palmas de sus manos hicieron que se convirtiera en viral. ¿Habrá aprendido para esta edición?

Lo que tienen que llevar bien aprendido de casa los candidatos es su discurso. Ya saben que tienen un tiempo determinado para que la gala sea ágil y evitar los bostezos del personal. Vamos, para que no les pase lo mismo que a Julia Roberts en 2001 al recoger su Oscar por 'Erin Brokovich'. Estaba tan emocionada que sus agradecimientos parecían no terminar nunca...

También hay que ensayar muy mucho la cara que uno va a poner si su nombre no es el que se pronuncia como ganador. Le pasó a Alejandro González Iñárritu en 2016 cuando 'El renacido' no se alzó con el Oscar a Mejor vestuario. La cara con la que miró a Jenny Beavan no tardó en recorrer el espacio cibernético.

Tampoco es bonito intentar llevarte parte del decorado, como hizo Mark Rufallo ese mismo 2016. Claro, que el Oscar gigante no le cabía bajo la americana de su traje y se llevó una mirada de desaprobación de uno de los encargados de seguridad que debió de hacerle pensárselo mejor. Y es mejor saciar el hambre antes de sentarse en el patio de butacas a que te pillen con la boca llena de galletas, ¿verdad Morgan Freman?

Aunque para fallo imperdonable, porque se queda en la retina del espectador para siempre, fue el tropiezo de Jennifer Lawrence en 2013 al subir al escenario para recoger su Oscar por 'El lado bueno de las cosas'. El bajo del vestido le jugó una mala pasaba y acabó besando el suelo antes que su estatuilla.

De eso, de malas pasadas con el vestuario, también sabe Jennifer López. Su pezón, que se escapó de su sitio quedando al aire un instante, se convirtió en uno de los más famosos de la historia de Hollywood.

