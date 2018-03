Francis Franco: "No interesa nada más que el morbo y las tonterías"

5 mar 2018

No está pasando su mejor momento. Francis Franco (63). El pasado 30 de diciembre, su madre fallecía y el 8 de febrero era condenado a 30 meses de cárcel por arrollar con un todoterreno a dos guardias civiles –unos hechos que sucedieron el 30 de abril de 2012 y que sigue negando, alegando que no era él quien iba al volante del vehículo-.

El hijo de la fallecida Carmen Franco está muy enfadado. "No interesa nada más que el morbo y la tontería", ha declarado a Europa Press en relación a ese asunto judicial que le trae por el camino de la amargura.

Y no es lo único. Porque, hace unos días, la BBC publicaba unas declaraciones de él en las que declaraba que "el maremoto que se ha formado en torno a la herencia de mi madre se debe al intento de demostrar que mi abuelo se enriqueció en el cargo". Añadiendo que "todas las informaciones sobre su patrimonio y el de su familia que se publican en los medios españoles son absolutamente falsas y faltas de rigor". Pues bien, ahora lo niega: "Yo no he dado ninguna entrevista".

El tercero de los siete hijos de Carmen Franco y Cristóbal Martínez Bordiú revela a 'Corazón' que su madre "hizo un obituario, está grabado y se ha ofrecido a todos los medios, pero nadie ha tenido interés en publicarlo".

¿A la venta?

Lo que se ha publicado es que el Pazo de Meirás, quizá la más emblemática de las propiedades que ha dejado la matriarca a sus hijos, se ha puesto en venta.

Tal y como ha podido saber este medio, no es así. Sí es cierto que los hermanos se han reunido y han convenido poner a la venta todo el patrimonio que se les ha legado, porque, al no haber un inmueble para cada uno, consideran que la mejor manera de resolverlo es repartir el dinero una vez vendido.

Pero, en estos momentos, no hay nada que tenga –o al menos no debiera tener– el cartel de 'se vende'. Sí se habrían realizado lotes con las pertenencias o bienes muebles. Los mismos, probablemente, habrían sido tasados por Durán.

