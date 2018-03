Manuel Carrasco: "'OperaciÃ³n Triunfo' me hizo un hombre"

6 mar 2018

Manuel Carrasco está viviendo un gran momento personal y profesional. Al éxito de su carrera en la industria musical se suma la satisfacción que día a día le da su hija Clhoé. Hace solo unos meses que el cantante se convirtió en padre y ya ha experimentado algunos de los problemas que sufren todos los padres con la llegada de un recién nacido. Explica a Jaleos que los primeros meses fueron duros porque "le dolía mucho la tripita", pero ahora "lo estamos llevando bien, estamos muy contentos". Y es que pocos bebés se escapan de los cólicos.

En medio de esta nueva aventura personal, Manuel Carrasco hace balance de su vida profesional y se siente afortunado de haber conseguido construir su carrera ladrillo a ladrillo. No fue fácil porque el cantante, que se convirtió en el segundo clasificado de la segunda edición de Operación Triunfo, asegura en la misma entrevista que fue difícil someterse a la presión de la vida en directo. "Fue algo muy duro porque notas la presión de tener que cumplir con la expectativas y, si eres un poco responsable pesa", explica.

Instalarse en la Academia fue muy díficil sobre por "el cambio de vida, la distancia con la familia, el saber tomar buenas decisiones y el aprender a decir que no", aunque asegura que su paso por Operación Triunfo "me hizo un hombre, me hizo mucho más fuerte y estoy orgulloso de haber superado todo eso".

A su salida, no todo fue sencillo. "Sufrí un poco la parte negativa del triunfito, había como una mala corriente y ahora parece que todo ha cambiado", aunque a pesar de todo lo malo, Carrasco defiende el formato. "Es muy bonito porque son gente joven que lucha por algo que les gusta y que les enciende el corazón".

