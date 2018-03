Miguel Ángel Muñoz confiesa que va a terapia

6 mar 2018

Compartir en google plus

Miguel Ángel Muñoz ha sido el último en pasar por el programa de Jesús Calleja. Un nuevo capítulo en el que el actor ha conseguido coronar Pico Tatija (situado a 5.350 metros de altura) y superar el record que tenía Elsa Pataky en 'Planeta Calleja'. Durante su paso por el programa, el actor ha hablado sobre sus amores, pero también ha hecho público uno de los episodios más duros de su vida.

Miguel Ángel se venía abajo tras recordar esa triste etapa de su vida, junto a Jesús Calleja. "Hice un proceso terapéutico en el que trabajas de una manera muy fuerte, si no es muy bestia. Ha sido el momento más triste de mi vida", aseguraba el actor a Calleja. Una etapa que confiesa le ha vuelto a conectar con su familia: "Significó un antes y un después con mis padres", concluía.

Durante su paso por el programa de Cuatro, también ha hablado de los amores de su vida. El presentador ponía en un aprieto a Miguel Ángel Muñoz al preguntarle por Elsa Pataky. "Coincidimos juntos en Al salir de clase. Luego nos hemos visto en Los Ángeles" (...) "Me da un poco de vergüenza"... Entonces el actor confesaba que en realidad había estado "locamente enamorado de Elsa desde pequeño. Recuerdo un día, tenía 14 años y era un niñato. Pensaba que podía lugar con todas las chicas de la serie. Fui con un ramo de flores, me dio un besito en la frente y me mandó al camerino", aseguraba.

También habló de la profunda amistad que mantiene a día de hoy con la que fue su pareja y compañera de rodaje en 'Un paso Adelante': Mónica Cruz. Sobre ello Miguel Ángel Muñoz ha confesado: "Cuando te enamoras de alguien, no puedes ser objetivo. Mónica es una maravillosa mujer, maravillosa madre y una de mis mejores amigas", aclaraba finalmente el actor.

Seguro que también te interesa...

Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz se dan una segunda oportunidad

El romance apasionado que vivirá Miguel Ángel Muñoz, según Rappel

El elenco de 'Al salir de clase' se reencuentra 20 años después

A la luz el romance de Belén Esteban y Miguel Ángel Muñoz

¿Sabías que Miguel Ángel Muñoz es Cáncer? Consulta su horóscopo