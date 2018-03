Pilar Eyre: "Don Juan Carlos me llama 'la mosca cojonera'"

6 mar 2018

Ha sido un personaje recurrente en sus novelas. Aparecía discretamente, en segunda línea, rondando la vida de sus protagonistas como si la tuviera en su subconsciente. Hasta que un día se dio cuenta de que Carmen Ruiz Moragas (1896-1936) se merecía su propio libro. Así Pilar Eyre comenzó a gestar 'Carmen la rebelde' (Ed. Planeta). "Alfonso XIII era muy mujeriego, pero con Carmen estuvo ocho años. Quería saber qué tenía esta mujer para haber atrapado su atención. Cuando empecé a documentarme, vi que se enamoró tanto que pensó en repudiar a su esposa, la Reina Victoria Eugenia, e irse con ella".

Al contrario de lo que ocurre con otros personajes de los que apenas existe información, Carmen era una actriz muy conocida por lo que su vida aparece en las hemerotecas. "Era una especie de personaje del corazón de la época y todos los días salían noticias sobre ella en los periódicos y revistas. Y de Alfonso XIII, lo mismo. Cruzando datos, he podido reconstruir, no sé si con veracidad, pero sí con verosimilitud, los avatares de la pareja".

A Leandro de Borbón lo traté hasta sus últimos días porque le tenía un gran cariño"

Eyre también asegura que posteriormente la figura de Carmen fue silenciada y tergiversada: era republicana pero amante del Rey, y no era del agrado ni de uno ni de otros. Tampoco del mundo intelectual. La autora afirma que incluso su propia familia apenas hablaba de ella. Entre las fuentes consultadas por Pilar no están los Ruiz Moragas: "A Leandro lo traté hasta sus últimos días porque le tenía un gran cariño, pero no quise hablar con la familia. Te supedita. Sé que el libro no les ha parecido bien, como es normal. Insisto en que aunque los hechos son ciertos, es una novela".

Dejando a un lado el debate moral, lo cierto es que la imagen que se ofrece de Carmen es la de una mujer moderna, adelantada a su tiempo. "Fue una mujer libre y fuerte. Salió adelante tras un matrimonio en el que fue maltratada. Renunció a un trono, por decirlo de alguna forma, por su profesión. Tenía un gran amor que era el teatro, un ambiente que he intentando retratar, con esas sagas de actores que han llegado hasta nuestros días".

El libro refleja también la obsesión de Carmen, que se afanó en simular un falso origen aristocrático, por parecerse a la Reina. "La obsesión de Carmela venía de antes ser amante del Rey. Le gustaba el aspecto regio de la Reina y posaba como ella, pero cuando logró conocerla, llegó a compadecerla".

¿Pero realmente el Rey se hubiera decidido a dar el paso de convertir a Carmen en su mujer? "De lo que estoy convencida es de que el Rey detestaba a la Reina. Había estado en tratos con Pio XI porque achacaba que ella había llevado la hemofilia a la familia sin avisarlo, algo que era incierto. Simplemente, eran caracteres contrapuestos. Quería repudiarla y probablemente la hubiera sustituido morganáticamente por Carmen, pero llegó el exilio y los Reyes se separaron".

Relaciones simultáneas

Según la autora, con los años, el amor que Carmen sentía hacia el Rey se fue diluyendo. De hecho, cuenta que durante un tiempo simultaneó esta relación con otra, momento en el cual nació Leandro de Borbón. Una circunstancia que pone en duda que este fuera hijo de Alfonso XIII. "Solo pongo encima de la mesa que el año en el que fue concebido Leandro, ella estaba con el poeta Juan Chabás, que fue su amante desde 1928 hasta que murió. Y lo de los parecidos es muy subjetivo. Además, no se parecen porque Leandro no tenía prognatismo mandibular, que es el rasgo de los Borbones. Eso sí, él creía firmemente que era hijo de Alfonso".

Sé que en Casa Real han leído prácticamente todos mis libros"

¿Y qué opina la otra parte de esta historia novelada? ¿Ha llegado el libro a Casa Real? "No tengo noticias aún, aunque sé que han leído prácticamente todos mis libros. Algunos les han gustado muy poco y a alguno, lo han cogido cariño. El de 'La soledad de la Reina', que tanta polémica suscitó, ha llegado a gustarle tanto a la Reina como al Rey. También sé que el de María la brava, sobre la madre de don Juan Carlos, molestó a sus hermanas. Por cierto, me ha dicho un conocido que tengo en común con él que el Rey padre me llama 'la mosca cojonera'".

