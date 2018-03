El antojo de Eva Longoria durante el embarazo

7 mar 2018

Eva Longoria (42) está a pocas semanas de traer al mundo al que será su cuarto hijo, el primero fruto de su matrimonio con Pepe Bastón. Una noticia que la actriz anunció a finales del año pasado con gran ilusión.

Estos meses de embarazo están siendo toda una aventura para Eva Longoria, que ha compartido con sus seguidores cual está siendo su peculiar antojo: los cereales. La protagonista de 'Mujeres Desesperadas' confiesa que cuando llega la hora de cenar, lo único que le apetece es tomar cereales. Lo que no tiene tan claro es por cuales decantarse, por lo que prefiere tomarse sus dos favoritos de la infancia: Mini Wheats y Fruity Pebbles.

"Ay chicos, qué hambre tengo. No me apetece cocinar nada; tampoco pedir comida para llevar… Así que voy a comer cereales, pero no sé cuáles tomar. Por cierto, para que lo sepáis, chicos, yo no tengo la culpa. Es culpa del bebé. Es mi bebé quien quiere cereales para cenar", explicaba con humor en su 'stories' de Instagram.

Después de terminar la cena, compartió otro vídeo aún más gracioso en el que reflexiona sobre las cosas que comía cuando era tan solo una niña: "Está bien, ya he terminado con los Fruity Pebbles. Son demasiado dulces. ¿Ustedes chicos comen cosas de su infancia y piensan, '¿Cómo me comí eso?', '¿Por qué creí que eso era bueno?'".

Pero este no ha sido el único antojo, y es que hoy mismo la actriz también compartía con sus seguidores de Instagram la gran hamburguesa que se ha cenado. ¡Sin duda los antojos están para disfrutarlos!

