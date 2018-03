Fiona Ferrer zanja la polÃ©mica con Alba Carrillo

8 mar 2018

La batalla de palabras entre Alba Carrillo y Fiona Ferrer, ha vuelto a tener otro nuevo episodio. Pero en este último, ha sido la jueza de 'Cámbiame' la que ha puesto la última palabra a las declaraciones que hizo Alba Carrillo a través de las cámaras de Socialité.

La ex de Feliciano López declaró: "Espero que con su edad no esté metiéndome con niñas de la mía. Ella ya tiene edad para irse a jugar al mus o esas cosas al Rincón del Jubilado en vez de meterse conmigo. La pobrecilla, si no le da ni para mover la cara, menos bótox, Fiona, y métete en tus asuntos", aseguró Alba.

Unas palabras que han molestado mucho a Fiona Ferrer y a las que ha contestado tajante, intentando zanjar esta tensa batalla. "Obviamente una no se puede quedar de brazos cruzados cuando oye comentarios tan fuera de tono. Con respecto a mi edad, que hay que ponerle un poco de sentido de humor, con 43 años no se jugar al mus, pero soy muy buena en deportes, tengo otras cualidades" y añade: "me parece una falta de respeto para todas las mujeres que la modelo saque a coalición su edad y los retoques se haya o no hecho", confesó la experta en moda durante su asistencia a un acto presidido por el rey emérito Juan Carlos.

También ha asegurado que todo este tema le pilla desprevenida, sobre todo porque no quiere perder el respeto de nadie. Confiesa que no puede permitir que se digan cosas de ella que no son ciertas. "Después de 11 años es una cosa totalmente absurda. No es un tema que voy a llevar yo", concluía Fiona asegurando también que no descarta tomar medidas legales contra Carrillo.

