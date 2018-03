Muere el padre de Patricia PÃ©rez

8 mar 2018

Compartir en google plus

Patricia Pérez recibía a principios de esta semana uno de los golpes más duros de su vida. La presentadora y nutricionista perdía a su padre el pasado lunes, 5 de marzo. Una noticia que ha saltado por una publicación en Instagram de su marido, Luis Canut.

"El hombre valenciano hace saber que el verdadero hombre gallego ha sido el hombre más honrado, más amable, más honesto, más cariñoso con su mujer, más generoso con sus hijos, más conversador con todo el que se acercaba... En resumen, el hombre más bueno que he conocido y que, ahora que no está, voy a hacer todo lo posible para parecerme a él, pero sé que no le voy a llegar ni a la suela del zapato...", comienza el texto con el que Canut acompaña a una foto de su suegro rodeado por sus hijos.

"Y Patricia Pérez (a la derecha de la imagen) que sale con cara de susto y estos niños, que son sus hermanos, pueden estar tranquilos, porque Emilio siempre va a estar por aquí para cuando queramos conversación o jugar al dominó...", añadía.

La presentadora ha querido agradecer, también en su cuenta de Instagram, el cariño que ha recibido en estos días. Lo ha hecho lanzando un beso a todos sus 'followers'.

Seguro que también te interesa...

Muere la madre de Susanna Griso

Jesús Manuel, roto de dolor por la muerte de su padre

Muere el padre de Mel B tras años de lucha contra el cáncer