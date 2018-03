Irene Junquera explica su desnudo en Instagram

9 mar 2018

Irene Junquera ha explicado la polémica de su foto desnuda en Instagram. La periodista ha concedido una entrevista a Ecoteuve donde expresa el origen de su polémica imagen.

La periodista asegura que solo quería mostrar su rutina de "contrastes de agua caliente y fría", una técnica que su fisio le había ordenado hacer cada vez que vuelve a casa de correr. Lo que no sabía Junqueras es que, en realidad, estaba mostrando al mundo un desnudo que no paso desapercibido.

"Un día corrí 10 km, que era un logro para mí, y decidí subir a redes el entrenamiento y luego un vídeo de mis piernas dándome los contrastes de agua mientras me duchaba", relata a Ecoteuve. "Pero no me di cuenta de que me estaba reflejando en la alcachofa de la ducha".

"Subí el vídeo, dejé el móvil, me terminé de duchar y salí a pasear al perro. En ese momento me llegó un mensaje de una compañera: 'Irene, has subido un vídeo desnuda", reccuerda Junquera. "Yo ni siquiera caí. No sabía a qué se refería. Al verlo, lo borré rápidamente pero ya había pasado una hora. Esperaba que nadie se hubiera dado cuenta, pero era demasiado tarde", lamenta.

"Al ver el revuelo que se había creado, decidí tomármelo con humor ¡Qué le voy a hacer! No hice nada malo", zanja.

Hola amiguitos, a partir de ahora me ducharé vestida. Y he cambiado la alcachofa por una opaca. Besis — Irene Junquera (@irenejunquera) 8 de febrero de 2018

